OM - McCourt aux supporters : "Nous avons besoin d’être ensemble pour réussir"

Le propriétaire américain de l'OM a publié une lettre ouverte adressée aux supporters dans la foulée des changements à la tête du club.

Changement de cap à la tête de l'Olympique de Marseille. Vendredi, Pablo Longoria a pris la place de Jacques-Henri Eyraud à la présidence du club après le conflit et la rupture avec les supporters. Dans le même temps, Jorge Sampaoli a été nommé entraîneur, mettant fin à l'intérim de Nasser Larguet.

Dans la foulée, Frank McCourt a tenu à adresser une lettre ouverte en dernière page de La Provence à l'attention des supporters, pour tenter de les rassurer sur l'avenir du club.

"Je m’engage et je l’affirme: l’OM n’est pas à vendre, et il ne l’a jamais été, ni hier, ni aujourd’hui. Je veux conduire le club vers le succès qu’il mérite, avec la vision d’un OM champion", a-t-il martelé une nouvelle fois.

"Nous avons besoin d’être ensemble pour réussir ce parcours. J’ai besoin de chaque supporter, chaque joueur, de chaque salarié. Nous avons traversé une période difficile et cela nécessitait des changements. C’est fait."

Des décisions souhaitées par les groupes de supporters, qui avaient ouvertement réclamé le départ d'Eyraud et ont donc été entendus sur ce point.

"À présent, nous souhaitons que l’ensemble de la communauté des supporters, à Marseille, et dans le monde, dirigeants et salariés, parents et enfants, tous membres de la même famille, celle de l’OM, se réunissent pour soutenir le club afin qu’il donne le meilleur de lui-même. C’est une certitude, le meilleur de l’OM, ce n’est pas la violence", poursuit encore McCourt, en référence notamment à l'intrusion de supporters à la Commanderie le mois dernier, qui avait entraîné le report du match contre Rennes.

Le propriétaire a également promis de venir dans la cité phocéenne pour discuter avec les supporters pour la suite. "Je viens à Marseille pour m’asseoir avec vous, chers supporters, pour construire ensemble notre avenir et aller de l’avant. Je suis confiant, nous montrerons au monde ce que signifie être un club d'élite du football, fort des meilleurs supporters.

"Le moteur de l’OM, c’est la passion de tous ses fans. L’immense majorité des Marseillais en a témoigné. Le meilleur de l’OM, c’est le travail, la persévérance, le succès, envers et contre tout."