M'Baye Niang évoque la période faste rennaise et la déception du PSG

Buteur ce dimanche contre Caen (3-1), M'Baye Niang est revenu sur la très bonne période actuelle du Stade Rennais.

Absent pour la victoire historique contre Arsenal (3-1) après avoir été le héros de Séville, M'Baye Niang a repris ses bonnes habitudes en scorant ce dimanche contre Caen.

"On savait qu'après un match comme ils ont fait face à Arsenal, ça allait être compliqué aujourd'hui, au niveau des jambes... Après Caen a fait son match, ils sont venus et ont joué avec leurs armes. On a mis un peu de temps à rentrer dans le match mais on s'est bien repris, et on a remporté ce match", a-t-il expliqué sur beIN Sports.

L'attaquant international sénégalais est revenu sur l'effervescence qui accompagne l'épopée bretonne en Europa League. "C'était exceptionnel. Même pour ceux qui n'aiment pas le foot, tu te régales, c'est du plaisir, les supporters étaient en folie, les coéquipiers ont fait le boulot et à la fin on a été récompensés on gagne 3-1. Maintenant on a un match retour à préparer, on va bien le préparer mais ça passait par aujourd'hui en faisant une belle performance".

Il a aussi été question de la grosse désillusion du Paris Saint-Germain. "Dans le foot, tant que le match n'est pas fini rien n'est fait, on a vu des surprises cette semaines avec des équipes qu'on ne voyait pas sortir. L'élimination du PSG je l'ai vécue comme tout Français. Il faut féliciter aussi Manchester qui a fait un bon match mais dans ces moments-là il faut prendre le côté positif et dire qu'on apprend".

Enfin, l'ancien Milanais a tenu à glisser un petit mot pour sa victime du jour, qui n'est autre que son club formateur. "Caen ? Ce n'est jamais facile mais je leur souhaite de s'en sortir parce qu'ils ont des joueurs de qualité, et s'ils insistent comme ils ont pu le montrer par séquences aujourd"hui, je suis persuadé qu'ils s'en sortiront".