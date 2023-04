Mbappé, Vinicius, Evra... Les personnalités du football apportent leur soutien à Romelu Lukaku

Victime de chants racistes face à la Juventus mardi soir, Romelu Lukaku a reçu le soutien de nombreux joueurs et anciens joueurs, dont Kylian Mbappé.

Mardi soir, Romelu Lukaku a été la cible de chants racistes de la part de quelques "supporters" de la Juventus de Turin lors de la demi-finale de Coupe d'Italie. Auteur du but égalisateur de l'Inter Milan au bout du temps additionnel, l'attaquant belge a reçu des injures et chants racistes suite à sa célébration à destination du public turinois.

Au lendemain de la rencontre, le joueur de 29 ans a publié une photo sur son compte Instagram afin de manifester sa colère vis-à-vis des personnes responsables de ces actes, tout en espérant que la ligue italienne prendra des mesures et des sanctions appropriées. Le buteur milanais a d'ailleurs reçu le soutien de nombreux joueurs et anciens joueurs professionnels dans les commentaires de sa publication.

Mbappé soutient Lukaku

À commencer par Kylian Mbappé. L'international français a témoigné son soutien en commentant la photo de Lukaku avec deux emojis, puis en partageant sa publication en story et en exprimant son dégoût. "2023 et toujours les mêmes problèmes. Mais on ne va pas vous laisser faire. ALL AGAINST RACISM", a écrit le champion du monde 2018.

D'autres joueurs tels qu'Achraf Hakimi, Patrice Evra, Thibaut Courtois, Vinicius Junior, Reece James, Marco Materazzi, Dejan Lovren ou encore Mario Balotelli ont également apporté leur soutien à l'ancien joueur de Chelsea.