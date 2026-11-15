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Abobakr El Mokadem
Traduit par

Mbappé va-t-il jouer ? La composition officielle dévoilée pour le match entre la France et la Turquie

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Zinédine Zidane, le sélectionneur de l'équipe de France, a dévoilé la composition officielle de son équipe pour affronter la Turquie, ce dimanche soir.

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 L'équipe de France reçoit aujourd'hui dimanche son homologue turc, dans le cadre de la sixième journée de la Ligue des nations de l'UEFA pour la saison 2026/2027.

L'équipe de France évolue à domicile en 4-3-3, où

Kylian Mbappé jouera en pointe de l'attaque, épaulé par Michael Olise et Bradley Barcola.

De leur côté, les Turcs jouent en 3-5-2 avec la présence d'Arda Güler sur la ligne offensive.

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La composition officielle du match est la suivante :

France : Maignan, Koundé, Saliba, Konaté, Digne, Chérki, Da Cunha, Rabiot, Olise, Mbappé et Barcola.

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15 nov. 2026

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Turquie : Özer, Demiral, Bardakcı, Topçu, Çelik, Yüksek, Çalhanoğlu, Özcan, Elmalı, Güler et Gül.

Mbappé de retour avec la France

L'équipe de France a reçu un sérieux coup de pouce moral avec le retour de Kylian Mbappé dans le groupe, après qu'il est revenu aux entraînements collectifs, deux jours avant la confrontation décisive face à la Turquie, qui désignera le qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des nations de l'UEFA.

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Selon le quotidien espagnol « As », Mbappé, la star du Real Madrid, a participé à la séance d'entraînement du soir de l'équipe de France, qui s'est tenue au stade Matmut Atlantique à Bordeaux, devenant ainsi l'élément le plus marquant des préparatifs des Bleus en vue de la rencontre attendue.

L'entraînement a été marqué par le retour de l'attaquant français au travail avec le reste de ses coéquipiers, après qu'il a montré une amélioration notable de son état physique, à la suite de douleurs à l'ischio-jambier qui l'avaient contraint à manquer la confrontation face à l'Italie, disputée jeudi au stade de San Siro.

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Zidane a affirmé, après la défaite sur le score de 3-1 vendredi, sa confiance dans la possibilité de compter sur Mbappé lors du prochain match, précisant que son repos face à l'Italie faisait partie du plan établi au préalable.

 

Zidane a déclaré lors de la conférence de presse, en réponse à une question sur l'état physique de la star du Real Madrid : « J'espère qu'il sera prêt dimanche. C'était le plan, car il était censé bénéficier de repos en raison de certaines douleurs, tout en conservant la possibilité de le faire jouer. »

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Le retour du capitaine de l'équipe de France revêt une grande importance dans cette confrontation, après que le double champion du monde a souffert de son absence lors du match de vendredi face à l'Italie au stade de San Siro.

L'équipe de France est entrée dans une phase décisive de son parcours en Ligue des nations de l'UEFA, après que ses calculs dans le premier groupe de la Ligue A ont été bousculés à la suite de sa défaite face à l'Italie, un résultat qui a mis fin à la série sans défaite de l'entraîneur Zinedine Zidane depuis qu'il a pris la direction technique des Bleus en juillet dernier.

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Le début du parcours de Zidane avec l'équipe de France a suscité un vif intérêt, lui qui est l'un des noms les plus marquants de l'histoire du football français, puisqu'il a pris les commandes en remplacement de l'entraîneur Didier Deschamps, avec l'ambition de ramener l'équipe sur les podiums, en s'appuyant sur un groupe remarquable de joueurs expérimentés et de jeunes talents.

Zidane avait entamé son parcours officiel par une victoire face à la Turquie à l'extérieur sur le score de 1-0, le 25 septembre dernier, Kylian Mbappé ayant inscrit le but de la victoire, avant de se blesser au genou lors de ce même match, ce qui l'avait écarté du reste des rencontres de l'équipe lors de la précédente trêve internationale.

 

 

Écrit parAbobakr El Mokadem

Rédacteur Senior

Journaliste égyptien depuis 2006, j’ai commencé par couvrir le football local avant de m’orienter vers le football international, notamment les cinq grands championnats européens.

Depuis 2017 et mon arrivée à Kooora, j’ai combiné reportage et analyse approfondie.

J’y ai occupé plusieurs rôles : rédacteur, analyste, traducteur, commentateur et créateur de contenu vidéo.

Ma passion pour le football remonte à 1990, avec la qualification de l’Égypte au Mondial. Je me souviens du match contre les Pays-Bas et du but de Magdy Abdelghani.

Je suis attaché au Real Madrid depuis les années 2000, avec Zidane puis Cristiano Ronaldo.

Le moment clé reste son transfert en 2009.

Aujourd’hui, je travaille comme éditeur desk et spécialiste SEO.

Mon équipe type : Buffon ; Cafu, Beckenbauer, Maldini, Roberto Carlos ; Zidane, Iniesta, Maradona, Pelé ; Ronaldo, Messi, Cristiano.

Articles notables :

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