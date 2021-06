"Mbappé ? Tout le monde sait que je suis capable"

Invité d’une émission de radio espagnole, Florentino Perez n’a pas enterré la piste menant à Kylian Mbappé.

Zinedine Zidane et Sergio Ramos. Depuis la fin de la saison, les supporters du Real Madrid ont de quoi faire la tête des mauvais jours. Les mauvaises nouvelles s’accumulent avec le départ des deux légendes du club et le certain attentisme du club en termes de recrue.

Libre de tout contrat, David Alaba est bien arrivé en provenance du Bayern Munich mais c’est à peu près tout pour un club qui tend à retrouver sa couronne nationale et européenne.

Avec l’Euro 2020, il est vrai qu’il est difficile de faire affaires pour des joueurs qui ont d’abord la tête à cette compétition avant de penser à leur avenir personnel. C’est notamment le cas de Kylian Mbappé. En fin de contrat dans un an, l’attaquant du PSG brouille les pistes depuis plusieurs mois que ce soit avec les dirigeants parisiens ou les journalistes.

Si Neymar a rapidement prolongé son contrat avec les Parisiens, Mbappé fait durer le suspense. Il se murmure qu’il ne serait pas content de la direction que prend le PSG et ces négociations en longueur font le bonheur du Real Madrid.

Courtisan de la première heure de l’international français, le club madrilène n’a jamais caché son désir de voir l’ancien Monégasque dans la capitale espagnole. Avec désormais Karim Benzema comme agent infiltré chez les Bleus, les Merengue peuvent continuer à séduire Mbappé.

Mais, il faudra malgré tout sortir le chéquier pour l’arracher des griffes du PSG. Avec la crise du Covid-19, difficile d’imaginer le Real Madrid poser plus de 200 millions d’euros sur la table. Pourtant, Florentino Perez a redonné de l’espoir aux fans madrilènes, jeudi soir sur Onda Cero.

"Je ne parle pas de joueurs qui ne sont pas au Real Madrid. Je sais ce que veulent les socios du Real, les supporters du club. Mbappé et Haaland? Ils (les fans) veulent les meilleurs joueurs. Les supporters sont toujours contents quand les meilleurs joueurs sont ici."

"Si j'ai vu Mbappé et Benzema ensemble en sélection. Oui. Qui pouvait penser qu'ils ne s'entendraient pas? (rire). Tout le monde connaît ma politique. Que les meilleurs joueurs jouent ici, c'est logique, avec un mélange entre les meilleurs joueurs et des jeunes. C'est ce qui nous a donné tant de succès ces dernières années."

"Nous sommes en train de travailler. Mais je ne veux pas parler d'un joueur ou deux qui ne sont pas au Real Madrid parce que ce serait un manque de respect. Tout le monde sait ce que je suis capable de faire, les gens ont confiance en moi."

"Si Mbappé fait partie des meilleurs joueurs? Evidemment qu'il en fait partie. Mais ces joueurs ne sont pas au Real et c'est un manque de respect de parler d'eux."