"Si Mbappé part au but, je le tacle ou pas ?", le dilemme du capitaine de Pays de Cassel et Ultra du PSG avant la Coupe de France

Magie de la Coupe de France, Alexis Zmijak, capitaine de l'US Pays Cassel et supporter parisien va affronter le PSG lors des seizièmes de finale.

L'US Pays de Cassel, pensionnaire de R1, la sixième division française, va affronter ce lundi 23 janvier le PSG à l'occasion des seizièmes de finale de la Coupe de France 2022-2023.

Alexis Zmijak, capitaine de Pays de Cassel et membre du CUP

Hasard du destin, le capitaine de l'US Pays de Cassel, le défenseur central Alexis Zmijak, est un grand supporter du PSG.

« J'ai adhéré il y a deux ans au CUP (Collectif Ultras Parisiens). Je voulais être parmi les Ultras, car pour moi, le football, ça se vit avec passion. Je veux être à fond, pas juste regarder le match. Quand je vais au Parc, ça n'est pas pour aller en tribune présidentielle », explique-t-il à nos confrères du Parisien.

Agé de 34 ans et électricien à Tourcoing dans la vie de tous les jours, Alexis Zmijak ne sait pas trop comment il va réagir en affrontant les joueurs de son équipe de cœur : « Si Mbappé part au but, je le tacle ou pas ? Est-ce que je me dis : « Attends, il doit jouer le Bayern Munich en Ligue des champions bientôt ? (Rires.) »

« Je n'ai pas de stress avant ce match. On n'a rien à perdre, c'est la rencontre d'une vie pour nous. Et pour moi, personnellement, c'est génial de me retrouver dans cette situation », ajoute-t-il.

Les frères Bogdanski, supporters de l'OM, sont surmotivés !

En revanche, on ne se pose pas la question de savoir s'il faut respecter Mbappé chez deux de ses coéquipiers, les frères Bogdanski.

Clément et Arthur Bogdanski, respectivement milieu et défenseur de Pays de Cassel, sont en effet de fervents supporters de l'Olympique de Marseille et leur motivation est décuplée avant de défier le PSG comme ils l'ont confié à La Voix du Nord : « C'est inimaginable. Nos parents en ont pleuré après Wasquehal. Depuis qu'on est petits, à la maison c'est l'OM, on allait en vacances à Marseille, ça nous a vraiment marqués alors on a encore plus envie de les faire tomber ! »

