Mbappé se place au-dessus de tout le monde : qui a réalisé une meilleure saison que moi pour remporter le Ballon d'Or ?

Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, a affirmé qu'il croyait en sa capacité à remporter le Ballon d'Or cette année, insistant sur le fait que ce qu'il a produit la saison dernière fait de lui le plus méritant du trophée, malgré son absence de titres collectifs.

Mbappé a déclaré dans un entretien accordé au journal "L'Équipe" : "J'ai le sentiment que je peux le gagner cette année. C'est l'un de mes objectifs, et il ne reste plus beaucoup de temps", assurant qu'il ne voyait aucune contradiction entre le fait que le trophée soit individuel et l'importance des titres collectifs.

Il a ajouté : "J'ai toujours pensé que le Ballon d'Or devait être attribué à un joueur véritablement exceptionnel. Bien sûr, il y a un aspect collectif car le football est un sport d'équipe, mais c'est au final un trophée individuel", soulignant que sa vision du trophée s'est forgée durant l'ère de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

L'attaquant du Real Madrid a parlé de ses chances avec une grande confiance, disant : "Pendant des années, je me suis considéré comme le meilleur joueur du monde. Je n'ai vu aucun joueur meilleur que moi", expliquant qu'il acceptait la victoire de Messi ou de Ronaldo au trophée, mais qu'il n'aurait pas échangé sa place avec les autres lauréats.

Mbappé s'est également défendu face aux critiques qui le visent en raison de son manque d'implication dans les tâches défensives, affirmant que marquer des buts ne peut être considéré comme un problème pour l'équipe. Il a dit : "Cet argument n'a aucun sens. Si je ne marque pas, ils demanderont : pourquoi ? Le football, c'est marquer des buts et dominer l'adversaire."

Il a reconnu dans le même temps qu'il pouvait offrir davantage sur le plan défensif, tout en estimant qu'il était capable, offensivement, de créer plus d'occasions, affirmant posséder un talent particulier dans ce domaine et ne pas vouloir perdre sa place parmi l'élite des joueurs.

Mbappé a abordé sa relation avec les supporters du Real Madrid et les sifflets qu'il a subis, disant : "Ce sont des choses qui arrivent. Savez-vous combien de joueurs ont été sifflés à Madrid ? Ils sont tous encore en vie", assurant qu'il en était venu à comprendre que les supporters expriment leur mécontentement lorsqu'ils ne sont pas satisfaits.

La star française a fait l'éloge de son entraîneur José Mourinho, le qualifiant de très intelligent, et a dit : "Il sait ce qu'il fait et où il va. Il est important pour les joueurs d'avoir une direction à suivre. Avec lui, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour réussir", révélant que l'entraîneur lui a simplement demandé : "Marque les buts."

Mbappé a également évoqué Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, estimant qu'ils étaient deux joueurs qui ont changé les règles du jeu et laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du football, affirmant qu'il appartenait à la génération venue après eux et qui s'est beaucoup inspirée d'eux.

L'attaquant du Real Madrid a fait part de son admiration pour un certain nombre de jeunes talents, au premier rang desquels Lamine Yamal, Estêvão, Arda Güler, Endrick, Warren Zaïre-Emery et Désiré Doué, affirmant qu'ils avaient tous les qualités nécessaires pour construire de grandes carrières.

Concernant ses années au Paris Saint-Germain, Mbappé a insisté sur le fait qu'il aurait pu rejoindre n'importe quel club européen, mais qu'il avait choisi de rester à Paris parce qu'il y était heureux. Il a également refusé de minimiser les accomplissements du club français après ses deux victoires en Ligue des champions depuis son départ.

Mbappé a conclu ses propos sur le Ballon d'Or en réaffirmant sa grande confiance dans le fait de mériter le trophée, disant : "Personne n'a réalisé une meilleure saison que moi l'an dernier", dans l'un de ses messages les plus clairs quant à son ambition de remporter le trophée individuel le plus important du football.