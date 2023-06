Mbappé se fait tacler par le président de la fédération uruguayenne

Le président de la fédération uruguayenne a lancé un pique à Kylian Mbappé après la victoire de l'Uruguay lors de la Coupe du monde u20.

Ce samedi, l'équipe d'Uruguay a remporté la Coupe du monde u20 pour la première fois de son histoire en venant à bout de l'Italie (1-0). Un succès riche en émotion remporté grâce à un but de Luciano Rodriguez dans les dernières minutes de la rencontre.

Mbappé se fait encore tacler

Après cette belle victoire, le président de la fédération uruguayenne M. Ignacio Alonso s'est réjouit du titre et en a profité pour glisser un petit tacle bien senti à Kylian Mbappé. En mai 2022, le champion du monde 218 avait maladroitement expliqué que le équipes nationales européennes jouaient plus de matches à hait niveau et étaient donc plus armées lors des compétitions internationales. Des propos qui n'avaient pas vraiment plu aux équipes concernées et qui étaient ressortis lors de la défaite des Bleus face à l'Argentine en finale du Mondial 2022.

Alonso en a donc profité pour mentionner une nouvelle fois ce fait après la rencontre. "Mbappé a commis une erreur. Nous devons être plus positifs et penser que nous sommes très forts en tant que continent parce que le football est né ici. Nous avons montré que nous étions capables d'être compétitifs et que nous pouvions gagner. Nous avons incontestablement battu une équipe puissante (l’Italie), une équipe qui a battu le Brésil. Nous avons battu des pays de tous les continents. C'est historique", a-t-il lâché au micro de As.

Et il n'a pas été le seul à attaquer le joueur parisien puisque son homologue argentin Claudio Tapia y est allé de son tweet. "L'Argentine est championne du monde chez les seniors. L'Uruguay est champion du monde des u20. Le Brésil est champion des u17 et champion olympique. Mais comment ? Mbappé disait qu'il n'y a pas de niveau en Amérique du Sud", a-t-il posté sur son compte Twitter.