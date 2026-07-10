Mbappé : « Peu m'importe d'affronter l'Espagne ou la Belgique... Et nous ne sommes pas la meilleure équipe de l'histoire de la France »

Kylian Mbappé, la star de l’équipe de France, a affirmé que les Bleus étaient prêts pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026, ajoutant que l’identité du prochain adversaire, Espagne ou Belgique, lui importait peu.

Selon le journal espagnol « Marca », l’attaquant a confié en zone mixte : « Peu importe. Si c’est la Belgique, tant pis pour la Belgique ; si c’est l’Espagne, tant pis pour l’Espagne. On verra bien. C’est une demi-finale, ça sera forcément compliqué. »

Interrogé sur son rôle de leader, il a confié : « Je me sens vraiment bien avec l’équipe de France. C’est une équipe, un groupe pour lequel j’éprouve beaucoup d’affection. Il y a de nombreux joueurs dans cette équipe qui sont mes amis et que je connais depuis de nombreuses années, et il y a aussi, bien sûr, les jeunes joueurs qui me considèrent comme un joueur plus âgé. »

Il a ajouté : « Je dois être un modèle pour l’équipe, davantage sur le plan émotionnel et psychologique que sur le plan technique sur le terrain, car je suis le joueur qui a disputé le plus grand nombre de matches de Coupe du monde au sein de ce groupe. Je sais parfaitement ce que signifie jouer en Coupe du monde, et ce que je dois transmettre et enseigner à mes coéquipiers. »

Mbappé a conclu en comparant la génération actuelle à celle de 2018, affirmant : « Cette équipe n’est pas la plus forte. J’ai été sacré champion du monde puis vice-champion, alors que cette équipe n’a encore rien gagné. Mais c’est celle qui possède le plus grand potentiel, ce qui facilite la projection vers l’avenir. Le groupe actuel possède une qualité exceptionnelle qui fait rêver, toutefois seules les équipes fortes remportent les titres, et pour l’instant, je ne vois aucune coupe d’or à mes côtés. »