Mbappé : on ne peut pas me comparer aux tueurs, et ce joueur ne fait que rire

Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, s'est exprimé sur le surnom de « dictateur » que lui donnent certains supporters sur les réseaux sociaux, affirmant que cela peut parfois sembler drôle, mais que le sujet comporte un aspect moins amusant en raison du lien de cette qualification avec des personnages ayant causé de grands dommages à travers l'histoire.

Mbappé a poursuivi son propos dans l'entretien qu'il a accordé au magazine « France Football », dont la publication française diffuse progressivement des extraits, le joueur y évoquant le surnom que lui donnent certains suiveurs sur les réseaux sociaux.

Mbappé a déclaré : « C'est en partie drôle, parce que cela donne l'impression que, pour certaines personnes, ce n'est qu'une plaisanterie. Mais cela comporte aussi un aspect moins amusant, car nous connaissons le mal que ce type de personnes a causé à travers l'histoire. »

Il a ajouté : « Être comparé à des gens qui tuent les autres, ou qui ont causé le malheur de millions et de millions de personnes... je ne pense pas avoir fait de ma vie quoi que ce soit de semblable. »

Il a poursuivi : « C'est un mélange de choses. D'un côté, je sais que cela se dit sur le ton de la plaisanterie et que cela ne va pas jusque-là, mais parfois cela révèle un manque de conscience politique et humaine chez les gens. Ousmane Dembélé, c'est différent : il l'a découvert sur les réseaux sociaux ! Lui, il ne fait qu'en rire. »

Dans la dernière partie de sa réponse, Mbappé fait allusion aux plaisanteries qu'Ousmane Dembélé fait à Mbappé lui-même à ce sujet.

Le joueur de Paris avait, en guise de plaisanterie, donné à Mbappé le nom de Mobutu, en référence au dictateur qui a gouverné le Zaïre, actuellement connu sous le nom de République démocratique du Congo, pendant 25 ans.



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