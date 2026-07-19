La star française Kylian Mbappé se dit convaincu que Lionel Messi parviendra à marquer en finale de la Coupe du monde contre l’Espagne et à revenir ainsi à sa hauteur en tête du classement des buteurs de l’histoire du tournoi.

Mbappé a inscrit un doublé lors de la défaite des Bleus contre l'Angleterre (4-6) dans la petite finale, ce qui lui permet de prendre seul la tête du classement, en attendant de voir ce que fera Messi face à l'Espagne.

Dans des propos rapportés par le journal AS, l’attaquant parisien a ainsi lancé : « Messi va marquer demain, il marque toujours. »

Il a toutefois rappelé que les performances individuelles comptent moins que les succès d’équipe, même lorsqu’il s’agit d’un titre aussi prestigieux que celui de meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde.

Il a ajouté : « J’aurais préféré ne pas être le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde et disputer le match de demain », en référence à la finale qui opposera l’Argentine à l’Espagne, l’équipe qui a éliminé la France en demi-finale.

Menée 0-4 à la mi-temps, l’équipe de France a ensuite réagi avec force en seconde période.

Mbappé a commenté : « Je ne sais pas ce qui s’est passé, nous avons assisté à deux mi-temps complètement différentes. En première mi-temps, nous n’avons pas respecté ce maillot, je ne comprends pas cela, et nous ne pouvons pas nous permettre ce qui s’est passé. En deuxième mi-temps, nous avons joué à un haut niveau et fait preuve de plus de caractère. Nous avons gagné la deuxième mi-temps, mais nous n’avons pas gagné le match. J’aurais aimé que nous y parvenions pour l’entraîneur Deschamps. »