La crise déclenchée par les déclarations de Kylian Mbappé au sujet du dirigeant chinois Mao Zedong a rappelé l'ampleur des intérêts financiers qui lient le football européen au marché chinois, ainsi que la capacité de Pékin à utiliser la diffusion télévisée et le parrainage commercial pour faire pression sur les institutions sportives étrangères.

Les répercussions ont ainsi touché les droits de diffusion télévisée du championnat espagnol et les contrats commerciaux de l'attaquant français, poussant le Real Madrid et la Liga à présenter des excuses dans une tentative de contenir la situation.

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La crise a débuté après la diffusion d'un extrait d'un entretien filmé de Mbappé, dans lequel il évoquait une image satirique où son visage apparaissait monté sur celui d'une personnalité politique chinoise, qu'il a qualifiée de dictateur chinois.

Bien qu'il n'ait pas cité Mao Zedong nommément, l'image a été associée à l'ancien dirigeant chinois, ce qui a provoqué une large colère sur les réseaux sociaux chinois.

Mbappé a présenté des excuses, exprimant son regret d'avoir blessé les sentiments de personnes en Chine et ailleurs. Le Real Madrid a également présenté des excuses officielles au peuple chinois, et le président de la Liga, Javier Tebas, s'est mobilisé pour contenir la crise, mais les excuses n'ont pas mis fin au différend de manière immédiate.

Selon des rapports médiatiques, des entreprises chinoises, dont le groupe laitier Mengniu, Shanghai Milkground et Dongpeng Beverage, ont mis fin à leurs relations commerciales avec le joueur, un développement qui menace ses revenus publicitaires et ses opportunités futures sur le marché chinois.

Pourquoi tout le monde craint-il de perdre la Chine ?

L'importance du marché chinois réside dans les droits de diffusion et l'accès à des millions de supporters, ainsi que dans les opportunités de parrainage, de publicité et de commercialisation des produits.

En août 2026, la Liga a annoncé un accord avec la plateforme Migu, filiale de China Mobile, qui devient le partenaire exclusif des droits de diffusion en ligne en Chine continentale, pendant les quatre saisons allant de 2026-2027 à 2029-2030, avec la mise à disposition des 380 matchs de chaque saison.

Quant au Real Madrid, ses risques résident dans la possibilité d'un impact sur les ventes de produits et de maillots, dans le recul des opportunités de parrainage commercial et dans l'atteinte à la valeur marketing de ses stars.

Mbappé lui-même fait face à des pertes plus évidentes, après que des entreprises chinoises ont mis fin à leurs contrats avec lui. Le journal français « Le Monde » a rapporté une estimation situant la valeur de certains des accords résiliés à environ 50 millions de yuans, soit près de 6,7 millions d'euros.

Précédents chinois

Le sport mondial a connu des crises similaires ces dernières années, la plus marquante étant celle de la ligue américaine de basket-ball (NBA) en 2019, lorsque Daryl Morey, le directeur général des Houston Rockets, a publié un message de soutien aux manifestations à Hong Kong.

La Chine a répliqué en suspendant la diffusion des matchs de la ligue, qui est restée absente de la télévision chinoise pendant environ 18 mois, avant son retour en mars 2022. Mais Morey n'a pas été licencié pour satisfaire la Chine malgré les dommages commerciaux. Des rapports américains ont estimé les pertes liées à la crise à des centaines de millions de dollars, les estimations variant selon le périmètre du calcul et la période considérée.

En décembre 2019, l'ancien international allemand Mesut Özil a provoqué une crise après avoir critiqué le traitement réservé par la Chine à la minorité musulmane ouïghoure. L'organisme de télévision chinois a retiré le match entre Arsenal et Manchester City de sa grille de diffusion, en réponse aux déclarations du joueur d'Arsenal de l'époque, tandis que le club londonien a pris ses distances avec les propos de son joueur, affirmant qu'ils reflétaient son opinion personnelle.

L'Association du tennis féminin (WTA) est elle aussi entrée en confrontation directe avec la Chine, en 2021, après la disparition de la vie publique de la joueuse chinoise Peng Shuai, à la suite de ses accusations d'agression sexuelle contre un haut responsable chinois.

En décembre de la même année, l'Association a annoncé la suspension de tous ses tournois en Chine et à Hong Kong, exigeant la garantie de la sécurité de la joueuse et la tenue d'une enquête transparente, malgré d'importants risques financiers, la Chine ayant accueilli 9 tournois de l'Association lors de la saison 2019, dont le tournoi final.

Des rapports de « Reuters » ont estimé que la décision pourrait coûter à l'Association des centaines de millions de dollars. Mais le boycott n'a pas abouti à la pleine satisfaction des revendications de l'Association ; en avril 2023, celle-ci a annoncé la reprise de ses tournois en Chine après environ 16 mois de suspension, soulignant que le maintien du boycott imposait des coûts financiers importants aux joueuses et aux tournois, malgré l'absence de progrès suffisants sur ses revendications initiales.

En mars 2022, des diffuseurs chinois ont occulté des matchs de la Premier League anglaise, lors d'une journée marquée par des initiatives de solidarité avec l'Ukraine, dont le port de brassards aux couleurs du drapeau ukrainien.

Ces précédents illustrent comment la Chine utilise largement l'arme du boycott dans le domaine sportif, exploitant son important poids économique et la détention d'un marché immense que les clubs, les joueurs et les organisateurs de tournois craignent de perdre.



