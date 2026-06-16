Mbappé modifie sa célébration habituelle lors du match contre le Sénégal, suite à un défi lancé à la télévision

Comme il l’avait annoncé, la star française Kylian Mbappé a tenu sa promesse ; lors du match opposant son équipe nationale au Sénégal mardi, le capitaine des « Bleus » a renoncé à sa célèbre célébration habituelle consistant à « croiser les bras », pour surprendre tout le monde avec un geste inattendu qui a ravi les supporters, lors d’une rencontre qui s’est soldée par une victoire des Bleus (3-1).

Mbappé a ouvert le score pour les Bleus dans cette Coupe du monde face au Sénégal, précisément à la 66^e minute, après une passe en profondeur lumineuse de Michael Olise dans la surface de réparation. Seul face à Édouard Mendy, il a expédié une frappe rasante et puissante qui a fini au fond des filets, avant de célébrer son but d’une manière inédite.

Cette célébration faisait écho à une promesse faite quelques jours plus tôt. Invité de l’émission « Carpool Karaoke » de James Corden sur la chaîne FOX Sports, l’attaquant du Real Madrid avait annoncé qu’il imiterait la posture d’un flûtiste à chaque but marqué dans la compétition. où la star française s’était engagée à célébrer chaque but marqué durant la Coupe du monde en imitant le geste du « flûtiste ».

L’idée est née lors d’un échange avec l’animateur au sujet de son enfance. Selon le journal L’Équipe, Mbappé a alors expliqué : « Mes parents voulaient que j’explore des domaines différents et variés pour élargir mes horizons », révélant qu’il avait effectivement étudié la flûte à l’institut de musique pendant un an ou deux.

Corden lui lance alors le défi de reproduire ce geste lors de la Coupe du monde. Déterminé, l’attaquant français répond : « Lors du premier match contre le Sénégal, si je marque, je le ferai pour toi. » Une promesse que Mbappé a tenue à la lettre sur la pelouse du « MetLife Stadium » dès qu’il a trouvé le chemin des filets des Lions de la Teranga.