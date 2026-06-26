Mbappé mène l'attaque française face à la Norvège, tandis que Haaland commence sur le banc

Lors de la troisième et décisive journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, l’équipe de France défie la Norvège dans un match sans appel, la première place du groupe étant en jeu.

Didier Deschamps, le sélectionneur français, absent en raison du décès de sa mère, a finalisé le onze des « Bleus » pour contenir la menace Erling Haaland.

De son côté, la Norvège joue ses atouts dans la course aux huitièmes de finale, et les compositions officielles dessinent déjà les contours d’un choc attendu au sommet du groupe.

Ståle Solbakken, le sélectionneur norvégien, a surpris en laissant Erling Haaland, l’attaquant de Manchester City, sur le banc au coup d’envoi.

Selon le site de la FIFA, la composition de l’équipe de France est la suivante :

Gardien : Mike Maignan.

Défense : Dayot Upamecano, Jules Koundé, Théo Hernández, Maxence Lacroix.

Milieu : Manu Koné, Aurélien Tchouaméni, Désiré Doué.

Attaque : Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Michael Olise.

Côté norvégien, le onze aligné était le suivant :

Gardien : Egil Selvik.

Défense : Leo Ostigard, Fredrik André Bjørkan, Henrik Valsner.

Milieu de terrain : Patrick Berg, Fredrik Orsen, Christian Thorsvedt, Thilo Åsgard, Andreas Schildrup et Oscar Bob.

Attaque : Jürgen Strand Larsen.