Derrière les records et les buts décisifs qu’il inscrit dans les filets de ses adversaires lors de la Coupe du monde 2026, une autre facette de Kylian Mbappé fait le buzz sur les réseaux sociaux.

Selon le journal « Mundo Deportivo », ses records, ses buts et sa domination durant le Mondial 2026 ont ravivé un phénomène viral qui le présente comme un chef militaire autoritaire.

Cette tendance, baptisée « Mbappé le dictateur » ou, dans sa variante, « Kylian le dictateur », illustre la perception grandissante du joueur comme d’un véritable chef de guerre.

Depuis le début de la Coupe du monde, les réseaux sociaux regorgent de vidéos générées par l’intelligence artificielle qui dépeignent la star du Real Madrid comme un commandant militaire impitoyable, tant sur le terrain qu’en dehors.

Cette tendance, qui a généré des millions de vues, serait née alors qu’il portait encore les couleurs du Paris Saint-Germain.

À l’époque, on racontait que l’attaquant aurait piloté les affaires du club à sa guise, y compris la composition de l’équipe, et qu’il aurait même favorisé le départ de Lionel Messi et de Neymar.

Le phénomène a suivi le joueur au Real Madrid et resurgit avec force lors de la Coupe du monde 2026 grâce à plusieurs gestes significatifs de l’ancien Monégasque.

Le premier épisode survient lors du match France-Irak en phase de groupes : alors que la rencontre est interrompue deux heures en raison d’une tempête, Mbappé, encore en tenue, indique aux jardiniers du Lincoln Financial Field les zones de la pelouse à réparer.

Le deuxième incident a eu lieu lors du dernier match de poules face à la Norvège : remplacé, il a demandé à l’arbitre de transmettre le brassard à Aurélien Tchouaméni plutôt que de le passer directement à son coéquipier.

L’arbitre anglais Michael Oliver a immédiatement accédé à cette requête, même si Mbappé voulait simplement se conformer à la nouvelle règle de la FIFA, qui sanctionne tout joueur prenant plus de dix secondes pour quitter le terrain lors d’un remplacement.