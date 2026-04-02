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Kylian Mbappe Achraf Hakimi Real Madrid PSG FIFA Club World Cup 2025Getty

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Mbappé : « Je n'ai jamais rencontré de Marocain comme Hakim... Il n'arrivait pas à me comprendre lors de notre première rencontre »

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Mbappé a raconté en détail leur première rencontre

La star française Kylian Mbappé a révélé une anecdote amusante le concernant et son ancien coéquipier du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, lors d'un podcast auquel ils ont participé ensemble ce jeudi.

L'attaquant du Real Madrid a indiqué qu'Hakimi ne parlait pas du tout français à ses débuts au sein du club parisien.

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Mbappé a raconté les détails de la conversation qu'ils ont eue au début de l'arrivée de l'international marocain au PSG, en déclarant : « Je n'avais jamais rencontré de Marocain né en Espagne (rires). Avant de le connaître, je n'aurais jamais imaginé ça. »

Il a poursuivi : « L’important, c’est que notre entraîneur, Pochettino, m’a dit : “Écoute, Hakim a le même âge que toi, vous vous entendrez bien, essaie de l’intégrer à l’équipe.” Je lui ai répondu : “Oui, je vais le faire.” Et j’ai effectivement pris un peu contact avec lui. »

La star du Real a ajouté : « J’ai dit à Hakim : "Bienvenue au Paris Saint-Germain... Comment vas-tu ? Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là." Et il m’a regardé comme ça... ».

Au cours de son intervention, Mbappé a imité le regard silencieux et perplexe de Hakimi à ce moment-là, ce qui a fait rire l’assistance, avant que le présentateur ne pose la question à Hakimi en disant : « Tu n’as rien compris ? Tu n’as pas dit un mot ? ». Le star marocain a répondu en riant et en confirmant la véracité de l'anecdote : « Non, rien du tout. »

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