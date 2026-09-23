Le Français Kylian Mbappé, star du Real Madrid, a déclaré qu'il ne ressentait aucune « frustration » de ne pas avoir encore remporté le Ballon d'Or, ajoutant dans le même temps : « Ce pourrait être une bonne année pour moi ».

Mbappé n'a remporté aucun titre la saison dernière — un facteur important dans le processus de décision — puisqu'il a terminé à la quatrième place de la Coupe du monde avec la France et n'a réussi à décrocher aucun trophée avec le Real Madrid.

Mais dans un entretien accordé au réseau « CNN Sports » à l'occasion d'un nouveau contrat de sponsoring avec l'une des marques d'équipements sportifs, il a affirmé qu'il avait encore une chance de l'emporter, arguant que le trophée devait être décerné au meilleur joueur individuel.

Il a poursuivi : « Le football est un sport collectif, mais il existe des récompenses collectives pour représenter cette suprématie collective. »

Il a enchaîné : « Lorsqu'on parle du Ballon d'Or, on le remet à un seul joueur, c'est-à-dire au meilleur joueur, et à celui qui prouve qu'il est le meilleur, et chaque grande compétition révèle quelque chose. »

Les principaux concurrents de Mbappé pour le titre cette année semblent être la jeune star montante du Barça, Lamine Yamal, et l'attaquant du Bayern Munich, Harry Kane. On s'attend également à ce que Lionel Messi remporte le trophée pour la neuvième fois, un record, et cela principalement en raison de sa performance remarquable avec l'Argentine lors de la Coupe du monde.

Bien que Mbappé n'ait pas réussi à remporter un deuxième titre de Coupe du monde avec la France, il a livré un tournoi inoubliable en inscrivant 10 buts, ce qui lui a valu le titre de meilleur buteur du Mondial, mais il a assuré ne pas être frustré de ne pas avoir pu remporter le Ballon d'Or auparavant.

Il a complété ses propos : « Parce qu'en tant que compétiteur, on veut toujours tout gagner. Donc, au bout du compte, bien sûr qu'on veut gagner, chaque joueur veut gagner, mais nous devons attendre. »

Depuis plusieurs jours, Mbappé fait pression en lançant une campagne médiatique dans laquelle il a évoqué à plusieurs reprises sa légitimité à être sacré Ballon d'Or 2026, et il est même entré en conflit avec son coéquipier en équipe de France, Ousmane Dembélé, à cause de ce prestigieux trophée.

Au sujet de sa présence avec l'équipe de France sous la nouvelle direction technique de Zinédine Zidane, il a expliqué : « C'est le début d'une nouvelle ère en équipe nationale, et nous sommes très heureux de son arrivée (Zidane). Voyons ce que nous allons faire. Je pense que tout le monde attend beaucoup de nous, et il y a de nombreuses leçons à tirer de la prestation de l'équipe en Amérique du Nord cet été. »

Il a poursuivi : « Nous sommes l'une des meilleures équipes au monde, et tout le monde l'a vu. Mais nous devons travailler sur les détails pour être les meilleurs du monde, et je pense que tout le monde l'a vu aussi. »

Il a conclu ses propos : « Au bout du compte, ce fut une expérience formidable pour nous, car je pense que nous avons rendu heureux les supporters du monde entier, mais nous n'avons pas atteint ce à quoi nous aspirions. Cependant, je ne peux pas dire que ce fut un échec. »

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