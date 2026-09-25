Mbappé inscrit le but de la victoire, s’effondre ensuite sur la pelouse et doit quitter le match sur blessure

La France a remporté son premier match sous les ordres de Zinedine Zidane. En Turquie, les Français se sont imposés 0-1 face à la sélection nationale du pays. Pourtant, la France gardera un sentiment mitigé de cette rencontre : Kylian Mbappé a quitté la pelouse sur blessure.

Zinedine Zidane s’asseyait donc pour la première fois sur le banc de l’équipe de France vendredi soir. Il a pris la succession de Didier Deschamps après la dernière Coupe du monde.

Zidane avait choisi Mike Maignan dans les buts. En défense, Jules Koundé, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix et Adrien Truffert étaient titulaires. Au milieu de terrain, Adrien Rabiot, Manu Koné et Rayan Cherki débutaient. Devant, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise étaient alignés.

Dans une première période relativement terne, la France s’est montrée une première fois après dix-sept minutes. Mbappé a repiqué depuis le côté gauche et a envoyé le ballon juste à côté du poteau. Peu après, la Turquie a répondu à l’autre bout du terrain par une tête de Fedri Kadioglu. Le ballon a été capté facilement.

Après que Cherki et Olise se sont encore montrés proches de l’ouverture du score avant la fin de la première période, c’est la Turquie qui, au retour des vestiaires, s’est créée les meilleures occasions de marquer : Ismail Yüksek a failli placer de la tête le ballon au fond sur un corner.

Finalement, c’est Mbappé qui a ouvert le score pour les Français. L’attaquant du Real Madrid a reçu le ballon de la part d’Olise après un cafouillage dans la relance turque. Il a frappé dans le petit filet et a ainsi trompé le gardien Ugurcan Çakir.

Sur sa frappe, Mbappé s’est toutefois aussi blessé. Il a continué encore un moment, mais a finalement dû céder sa place avec une blessure apparente au genou.

Dans le dernier quart d’heure, la France a continué à pousser. Koundé a tiré à dix centimètres du poteau et Olise a lui aussi manqué de peu de régler la mire. Dans les tout derniers instants, la Turquie a également dû terminer à dix. Le gardien Çakir a repoussé de la main en dehors de sa surface une frappe de Bradley Barcola et a été expulsé.