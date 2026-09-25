Mbappé inscrit le but de la victoire, puis s’écroule au sol et doit quitter la partie sur blessure

La France a remporté son premier match sous les ordres de Zinedine Zidane. En Turquie, les Bleus se sont imposés 0-1 face à la sélection nationale du pays. La France gardera toutefois un sentiment mitigé de cette rencontre : Kylian Mbappé a quitté le terrain sur blessure.

Zinedine Zidane était donc assis pour la première fois sur le banc de l’équipe de France vendredi soir. Il a pris la succession de Didier Deschamps après la dernière Coupe du monde.

Zidane avait choisi Mike Maignan dans le but. En défense, Jules Koundé, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix et Adrien Truffert étaient alignés. Au milieu de terrain, Adrien Rabiot, Manu Koné et Rayan Cherki débutaient. En attaque, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise étaient titulaires.

Dans une première période relativement terne, la France s’est montrée pour la première fois après dix-sept minutes. Mbappé a repiqué depuis le côté gauche et a envoyé le ballon juste à côté du poteau. Peu après, la Turquie a répondu de l’autre côté sur une tête de Fedri Kadioglu. Le ballon a été capté sans difficulté.

Après que Cherki et Olise se sont encore approchés de l’ouverture du score avant la fin de la première période, c’est la Turquie qui, au retour des vestiaires, s’est procuré les meilleures chances de marquer : Ismail Yüksek a failli reprendre de la tête un corner victorieusement.

Finalement, c’est Mbappé qui a ouvert le score pour les Français. L’attaquant du Real Madrid a été servi par Olise après une relance turque brouillonne. Il a frappé dans l’angle fermé et a ainsi trompé le gardien Ugurcan Çakir.

Sur cette frappe, Mbappé s’est toutefois également blessé. Il a encore continué un moment, mais a finalement dû être remplacé en raison d’une blessure apparente au genou.

Dans le dernier quart d’heure, la France a continué à pousser. Koundé a tiré à dix centimètres du cadre, et Olise a lui aussi manqué de peu de précision. Dans les tout derniers instants, la Turquie a en plus dû finir à dix. Le gardien Çakir a stoppé du bras une frappe de Bradley Barcola en dehors de la surface et a été expulsé.