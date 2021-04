Mbappé, Haaland... Zidane dit TOUT !

Présent en conférence de presse avant le match contre Eibar, Zinedine Zidane a tout déballé.

Mbappé qui s'est plaint de la pression sur lui en France : "Plus vous êtes fort, plus vous serez critiqué. Pour tous les joueurs, même s'ils ont eu une réaction, il y aura toujours des critiques. Des choses merveilleuses seront toujours dites de lui quand on fait quelque chose de bien, mais on dira aussi quelque chose de mal. Ici, nous sommes habitués ».

Réunion du clan Haaland avec le Real Madrid : "Chacun fait ce qu'il veut ici, tout le monde fait ce qui lui convient. Mon travail est de travailler avec mes joueurs pour le match de demain."

Blessure de Ramos et la question toujours pas résolue de sa prolongation : "Ce que nous voulons, c'est qu'il reste, c'est mon sentiment en tant qu'entraîneur, on sait ce qu'il est et ce qu'il a fait. Nous sommes toujours en contact, mais malheureusement il n'a pas été possible d'en éviter autant cette année. Les blessures que nous avons eues sont nombreuses, c'est trop ».

"Ce sont des choses qui arrivent et nous devons l'accepter, mais personne n'est à blâmer. Ce que nous voulons, c'est qu'il se rétablisse le plus tôt possible, nous connaissons le capitaine qu'il est. Il s'est blessé et j'espère qu'il se rétablira bientôt. . "

Santé de Toni Kroos : "Il va mieux, il a eu une blessure qui l'a empêché de faire partie de l'équipe nationale et il est resté avec nous. On verra. Il y a beaucoup de matchs et on verra comment on va le gérer, mais ça va".

Le cas Eden Hazard : "Nous n'avons pas de plans avec Hazard. Nous y allons au jour le jour, comme toujours. Nous n'allons rien forcer. L'important est qu'il soit bien rétabli, je ne vois ni ne dis quand il pourra être. Pas cinq ou sept jours, il va mieux. Heureux et meilleur ".