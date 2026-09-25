Zinédine Zidane a débuté son aventure avec l'équipe de France par une victoire difficile face à la Turquie, lors du premier match des Bleus sous sa direction après les 14 années passées par Didier Deschamps à la tête du staff technique, une rencontre marquée par le 67e but international de Kylian Mbappé, avant qu'il ne quitte le terrain sur blessure quelques minutes seulement après avoir fait trembler les filets.

L'équipe de France a eu besoin d'un certain temps pour s'adapter aux idées de son nouveau sélectionneur et revenir au 4-3-3, ce qui s'est répercuté particulièrement sur Mbappé, qui a occupé le poste d'ailier gauche, où il n'avait plus évolué avec la sélection depuis deux ans.

En début de rencontre, le capitaine des Bleus s'est retrouvé sous double surveillance des joueurs turcs, tandis qu'Ousmane Dembélé a eu du mal à trouver les espaces et que Michael Olise n'a pas offert son meilleur niveau.

La sélection turque a entamé le match de manière plus dangereuse, profitant du pressing intense qu'elle a imposé aux joueurs français.

Mike Maignan a repoussé une tentative de Yilmaz à la 4e minute, avant que la défense n'intervienne pour éloigner le ballon de la ligne de but, tandis que le gardien français s'est de nouveau illustré devant une frappe de Kadioglu à la 28e minute.

Durant la première partie de la mi-temps, les joueurs de Zidane ont peiné à ressortir le ballon et à se défaire du pressing turc.

Au fil du temps, l'équipe de France a commencé à retrouver son équilibre, et Kylian Mbappé s'est montré plus influent dans le dernier tiers offensif, tandis que Charki tentait d'évoluer au poste de milieu polyvalent et a livré quelques bonnes séquences malgré un manque de précision dans le dernier geste.

Olise a bien failli donner l'avantage à la France avant la fin de la période, mais le gardien turc a repoussé sa frappe puissante à la 43e minute.

Après un début de seconde période fort de la Turquie, est venu le moment décisif pour l'équipe de France.

À la suite d'un pressing de Koundé et de Charki, le ballon est parvenu à Olise dans la surface de réparation, qui l'a transmis à Mbappé placé sur le côté gauche, avant que le capitaine des Bleus n'inscrive son 67e but sous le maillot de la sélection de belle manière.

Mais la joie de Mbappé n'a pas été complète, car il a montré des signes de douleur juste après avoir marqué le but, et s'est effondré sur la pelouse avant que le staff technique ne décide de le remplacer à la 59e minute, Désiré Doué entrant à sa place.

Ce dernier n'a pas attendu longtemps pour laisser son empreinte, menaçant le but turc d'une frappe dangereuse 3 minutes seulement après son entrée.

L'équipe de France a poursuivi son pressing à la recherche d'un but pour creuser l'écart, et Jules Koundé a été tout près d'inscrire son premier but international, mais sa frappe s'est écrasée sur le poteau à la 69e minute.

L'entrée de Bradley Barcola a également apporté un nouvel élan offensif à la France, ajoutant de la vitesse et du dynamisme au front de l'attaque, et maintenant la pression sur la défense turque jusqu'aux dernières minutes.

À la 88e minute, le match a connu l'un de ses moments forts, lorsque le gardien Cakir a touché le ballon de la main en dehors de la surface de réparation alors que Barcola tentait de progresser, ce qui lui a valu d'être expulsé et de quitter le terrain.

Dans les dernières minutes, Esteban Lepaul a eu l'occasion de faire ses débuts sous le maillot de l'équipe de France, lors d'une soirée que Zidane a conclue par une victoire pour son premier match, même si la performance n'a pas été parfaite, la sélection a néanmoins atteint l'objectif le plus important en s'imposant.