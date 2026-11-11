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Zinédine Zidane, le sélectionneur de l'équipe de France, a reçu un coup dur avant la confrontation attendue face à l'Italie, l'absence de Kylian Mbappé pour le match prévu demain jeudi en Ligue des Nations étant devenue quasi certaine en raison de douleurs aux muscles ischio-jambiers. Un rebondissement qui aggrave les soucis des Bleus avant un test important dans leur parcours dans la compétition.

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Les derniers développements sont venus renforcer l'hypothèse d'une absence du capitaine de l'équipe de France, après que le staff technique a annoncé officiellement la convocation de Senny Mayulu, joueur du Paris Saint-Germain, pour rejoindre le groupe, en provenance de l'équipe de France des moins de 21 ans, une décision qui coïncide avec les incertitudes persistantes sur la disponibilité de la star du Real Madrid.

Des rapports de presse français ont indiqué que Mbappé souffre d'une gêne aux ischio-jambiers et qu'il n'a pas participé au dernier entraînement collectif de l'équipe nationale, mercredi, se contentant de suivre des soins, un jour avant d'affronter l'Italie à Milan.

Mayulu arrive, Mbappé proche du forfait

L'équipe de France a annoncé l'arrivée de Mayulu dans les rangs de l'équipe première, une première convocation pour le joueur de 20 ans, qui était déjà présent au centre de Clairefontaine avec l'équipe des jeunes.

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Le journal « Le Parisien » a précisé que Mayulu a rejoint le groupe pour pallier l'absence d'Aurélien Tchouaméni, qui a quitté le rassemblement en raison d'une blessure, tout en soulignant dans le même temps la possibilité que le jeune joueur soit une option supplémentaire pour compenser une éventuelle absence de Mbappé, compte tenu de sa polyvalence et de sa capacité à occuper des rôles offensifs.

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Quant à la chaîne française « Canal+ » , elle est allée plus loin, rapportant que Mbappé sera absent face à l'Italie en raison de douleurs aux ischio-jambiers, et que Zidane a décidé de convoquer Mayulu pour pallier le manque d'options offensives, en particulier au poste d'avant-centre.

Bien que la Fédération française n'ait pas précisé, dans le communiqué relatif à la convocation de Mayulu, les détails du diagnostic concernant l'état de Mbappé, l'absence du joueur à l'entraînement, ajoutée aux rapports évoquant son forfait pour le match face à l'Italie, laisse planer un grand doute sur sa participation à cette rencontre, avec l'espoir de pouvoir le préparer pour le prochain match face à la Turquie, prévu dimanche prochain.

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Des absences frappent le rassemblement des Bleus

Les soucis de Zidane ne s'arrêtent pas à Mbappé, puisque l'équipe de France souffre d'une série d'absences marquantes avant les matchs face à l'Italie et à la Turquie.

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Tchouaméni a quitté le rassemblement après s'être blessé, et les absences de Marcus Thuram et de Pierre Kalulu ont également été confirmées, après qu'ils étaient entrés dans les plans de l'équipe nationale, tandis que la liste initiale avait enregistré l'absence de plusieurs éléments offensifs en raison de blessures, notamment Ousmane Dembélé, Magnes Akliouche et Esteban Lepaul.

Zidane avait convoqué Marcus Thuram dans la liste avant de le perdre par la suite en raison d'une blessure, tout en étant contraint d'apporter des ajustements supplémentaires à ses choix, parmi lesquels la convocation d'Elye Junior Kroupi pour pallier son absence, puis le recours à Mayulu après la blessure de Tchouaméni.

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Ces absences revêtent une importance d'autant plus grande au vu de la volonté de Zidane d'installer un schéma offensif clair pour l'équipe nationale, d'autant que la France aborde cette phase de la Ligue des nations de l'UEFA en cherchant à valider sa qualification pour les quarts de finale, après n'avoir récolté qu'un seul point face à l'Italie, ce qui lui assure le passage selon les calculs du groupe.

Différends entre Mbappé et Zidane : une crise qui dépasse le terrain ?

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La crise physique de Mbappé intervient à un moment délicat, puisque le journal « L'Équipe » a évoqué l'existence d'une relation pas totalement harmonieuse entre le capitaine de l'équipe nationale et son nouvel entraîneur, comparée à celle qu'entretenait le joueur avec l'ancien sélectionneur Didier Deschamps.

Les racines de cette tension remontent, selon les rapports français, au premier rassemblement de Zidane à la tête du staff technique, lorsqu'il a décidé d'aligner Mbappé au poste d'ailier gauche, en s'appuyant sur Dembélé en pointe de l'attaque, une décision interprétée comme un changement de statut de la star madrilène au sein du dispositif offensif, d'autant qu'il préfère dernièrement évoluer au poste d'avant-centre.

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Zidane avait tenté de désamorcer ce dossier avant le rassemblement actuel, après avoir clairement annoncé que Mbappé aurait l'occasion de jouer à son poste préféré d'avant-centre lors des matchs face à l'Italie et à la Turquie, en raison de l'absence de Dembélé de la liste pour cause de blessure.

Mais les derniers développements physiques menacent de contrarier cette orientation et privent Zidane de tester l'entente entre Mbappé et le reste des éléments offensifs dans la composition sur laquelle il comptait s'appuyer.

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Les rapports évoquant l'ambiance au sein de l'équipe nationale ne se sont pas limités à la relation de Mbappé avec son entraîneur, puisqu'ils ont fait état d'une tension dans ses relations avec certains de ses coéquipiers, sur fond des répercussions de la rivalité pour le Ballon d'Or et des déclarations échangées à ce sujet, tout en évoquant le sentiment d'isolement du joueur au sein du vestiaire et sa tentative de se rapprocher d'un autre groupe de joueurs.

Ainsi, Zidane se retrouve face à un test complexe : outre la nécessité de gérer les absences successives, il est désormais appelé à gérer la situation du capitaine de l'équipe nationale à un moment où il a besoin de stabilité et d'harmonie, tandis que l'absence probable de Mbappé menace de reporter le premier véritable test du projet offensif que le technicien français souhaitait mettre en place durant cette trêve internationale.