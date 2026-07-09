Mbappé fait trembler la Coupe du monde… La défaite face au Maroc lui offre le titre de champion de France et un record sans précédent

Kylian Mbappé, capitaine des Bleus, a inscrit son nom dans les annales de la Coupe du monde en marquant un but splendide contre le Maroc.

L’attaquant a trouvé l’ouverture à la 60^e minute en expédiant une frappe puissante et bien placée dans la lucarne gauche de Yassine Bounou.

Selon les données d’Opta, Mbappé devient le premier joueur de l’histoire de la Coupe du monde à atteindre 10 contributions (buts et passes décisives) sur deux éditions différentes.

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Il totalise désormais huit buts et deux passes décisives, exactement comme lors de l’édition qatarie.

Il devient par ailleurs le premier Bleu de l’histoire à franchir le seuil des 100 contributions offensives (64 buts, 36 passes décisives).

Il coiffe ainsi de nouveau le classement des buteurs de l’épreuve, à égalité avec l’Argentin Lionel Messi, également auteur de huit réalisations.



