Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP
GOAL

Traduit par

Mbappé fait trembler la Coupe du monde… La défaite face au Maroc lui offre le titre de champion de France et un record sans précédent

Kylian Mbappé
France vs Maroc
France
Maroc
Coupe du monde
France
Maroc
É.-U.

La star française entre dans l'histoire

Kylian Mbappé, capitaine des Bleus, a inscrit son nom dans les annales de la Coupe du monde en marquant un but splendide contre le Maroc.

L’attaquant a trouvé l’ouverture à la 60^e minute en expédiant une frappe puissante et bien placée dans la lucarne gauche de Yassine Bounou.

Selon les données d’Opta, Mbappé devient le premier joueur de l’histoire de la Coupe du monde à atteindre 10 contributions (buts et passes décisives) sur deux éditions différentes.

Lire aussi… Il a renversé le trône africain et rivalisé avec Pelé… Bouadi entre dans l’histoire de la Coupe du monde

Il totalise désormais huit buts et deux passes décisives, exactement comme lors de l’édition qatarie.

Il devient par ailleurs le premier Bleu de l’histoire à franchir le seuil des 100 contributions offensives (64 buts, 36 passes décisives).

Il coiffe ainsi de nouveau le classement des buteurs de l’épreuve, à égalité avec l’Argentin Lionel Messi, également auteur de huit réalisations.


Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google