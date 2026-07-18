Mbappé fait ses adieux à Deschamps avec un message émouvant avant la « dernière danse »

Kylian Mbappé, capitaine des Bleus, a adressé un message d’adieu émouvant à Didier Deschamps quelques heures avant la petite finale contre l’Angleterre, ce samedi soir en Coupe du monde 2026, reconnaissant que l’équipe n’avait pas réussi à offrir à son sélectionneur sortant la sortie qu’il méritait.

Sur son compte officiel X, il a publié : « Aujourd’hui, c’est ta dernière danse. Tu nous as tant apporté », en référence au dernier match de Didier Deschamps à la tête des Bleus, après quatorze années couronnées de succès.

La star française a ajouté d’un ton triste : « Nous aurions dû t’offrir une meilleure fin, mais nous n’y sommes pas parvenus. Il est difficile de décrire tout ce que tu as apporté au cours de ces 14 années, car tu as été un élément essentiel dans l’évolution de cette équipe », exprimant ainsi ses regrets que la sélection française n’ait pas réussi à se qualifier pour la finale de la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive.

Les Bleus espéraient atteindre une troisième finale consécutive, mais leurs ambitions ont été stoppées net par une défaite 2-0 face à l’Espagne en demi-finale, les obligeant à se contenter de la petite finale contre l’Angleterre.

Kylian Mbappé a poursuivi dans son message émouvant : « Cela n’a pas été reconnu à sa juste valeur, mais le temps et l’histoire l’immortaliseront. »

Le capitaine des Bleus a exprimé sa profonde gratitude envers l’entraîneur en déclarant : « Merci de m’avoir donné l’occasion de représenter mon pays sur la plus grande scène sportive pendant toutes ces années. Je suis fier d’avoir côtoyé l’une des plus grandes légendes de notre pays, et je n’oublierai jamais tout ce que nous avons vécu et accompli ensemble. »

Il a conclu en lui souhaitant bonne chance pour la suite et en le remerciant pour tout ce qu’il a apporté au maillot bleu.

Zinédine Zidane, légende du football français et ex-star du Real Madrid, devrait prendre les commandes des Bleus pour succéder à Deschamps.

La France dispose d’une génération d’or exceptionnelle et d’un effectif regorgeant de stars issues des plus grands clubs du monde. Sous la houlette de Deschamps, elle avait remporté la Coupe du monde 2018 en Russie, avant d’atteindre la finale de l’édition 2022 au Qatar, où elle s’était toutefois inclinée aux tirs au but face à l’Argentine emmenée par Lionel Messi.

Le bilan de Deschamps, l’un des plus riches de l’histoire du football français, atteste de trois finales majeures consécutives, dont le sacre à l’Euro 2020 (disputé en 2021) et le titre en Ligue des Nations.