Le Real Madrid fait face à un défi de taille : la problématique du duo Kylian Mbappé et Vinicius Junior, considérée comme le plus grand casse-tête pour l'entraîneur José Mourinho lors de son second mandat.

Selon le journal britannique The Athletic, le Real Madrid trônait au sommet du football mondial il y a un peu plus de deux ans, après avoir remporté la Ligue des champions pour la quinzième fois de son histoire, renforçant ainsi son record, avant de réussir, après des années de tentatives infructueuses, à recruter Kylian Mbappé gratuitement en provenance du Paris Saint-Germain.

Ajouter l'un des meilleurs joueurs du monde à la meilleure équipe d'Europe semblait être une garantie de la poursuite des succès du club à l'avenir.

Vinicius Junior était l'un des principaux favoris pour remporter le Ballon d'Or cette année-là, avant que le trophée ne revienne à Rodri, le joueur de Manchester City, dans une décision qui avait vivement irrité le Real Madrid, tandis que Jude Bellingham réalisait une première saison exceptionnelle en inscrivant 23 buts, après être devenu le transfert le plus cher de l'histoire du club madrilène.

Le club, ses supporters et les médias se sont laissés emporter par les rêves et les attentes autour du potentiel que pourrait concrétiser le dernier projet de Florentino Pérez, le président du Real Madrid, fondé sur l'accumulation de stars internationales.

Mais la réalité a été tout autre : le Real Madrid n'a remporté aucun titre majeur au cours des deux dernières saisons, a vu se succéder quatre entraîneurs, et le club a même convoqué des élections présidentielles anticipées et surprises en juin dernier.

Bien que le Real Madrid n'ait pas hésité, durant cette période, à rejeter la faute sur les décisions arbitrales, des critiques ont émergé en coulisses en raison du manque de mental requis au sein de l'équipe, du besoin d'un milieu de terrain créatif après les départs de Toni Kroos en 2024 et de Luka Modric en 2025, ainsi que de l'absence d'harmonie entre les stars.

Et ce dysfonctionnement n'est apparu nulle part aussi clairement que dans l'incapacité de Kylian Mbappé et Vinicius Junior à former un duo complémentaire sur le terrain.

Une source, habituée à fréquenter le centre d'entraînement de Valdebebas ces dernières années, a déclaré : « C'est un problème lié au football et à l'ego, mais c'est avant tout un problème footballistique. »

Dans le même ordre d'idées, un membre du staff technique du Real Madrid de ces dernières années estime que « le problème ne sera pas résolu tant que l'un des deux joueurs ne sera pas parti, qu'il s'agisse de Vinicius ou de Mbappé ». Comme toutes les personnes dont les propos ont été recueillis dans ce rapport, celles-ci ont parlé sous couvert d'anonymat afin de préserver leurs relations.

Les causes du grand casse-tête

Alors que le Real Madrid accuse six points de retard sur le Barça en Liga, et que le premier Clasico de la saison, prévu le 25 octobre, approche, le journal expose les raisons pour lesquelles cette problématique est considérée comme le plus grand défi auquel José Mourinho ait été confronté jusqu'à présent dans son second mandat au Santiago Bernabéu, ainsi que la manière dont il la gère.

Mourinho a pris ses fonctions dans un vestiaire qui a connu une période de chaos la saison dernière, dont le point culminant fut une altercation en son sein entre Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni.

La défaite du Real Madrid face à l'Atlético Madrid sur le score de 1-2, avant la trêve internationale de trois semaines, a alimenté en Espagne des rumeurs sur le retour en coulisses des tensions internes.

Mais plusieurs sources à Valdebebas, proches de Mourinho et des joueurs, ont démenti la véracité de ces informations.

Les sources ont reconnu qu'il existe une marge d'amélioration, avertissant qu'un recul des résultats pourrait entraîner une détérioration de l'ambiance, mais elles ont affirmé que le moral et les relations au sein du vestiaire sont meilleurs qu'ils ne l'étaient la saison dernière.

Une source proche de Mourinho a déclaré : « L'équipe doit mieux défendre et accroître son efficacité offensive, et c'est ce sur quoi Mourinho s'est concentré pendant la trêve, en cherchant des solutions internes et tactiques pour remédier aux insuffisances de l'équipe. »

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Le déclin de Vinicius

Mbappé et Vinicius Junior n'ont pas réussi à marquer lors de la défaite face à l'Atlético Madrid au stade Metropolitano.

Mbappé a inscrit huit buts et délivré deux passes décisives lors des huit matches disputés par le Real Madrid jusqu'à présent, mais il n'a pas marqué lors des deux matches de défaite, et a également manqué un penalty lors de l'autre défaite, face au Real Betis.

En revanche, Vinicius Junior n'a marqué qu'un seul but et délivré trois passes décisives en huit matches, ce qui suscite l'inquiétude au sein du club.

Des personnes proches de Mourinho ont assuré qu'il n'a pas sérieusement envisagé d'écarter l'attaquant brésilien du onze de départ, malgré les informations contraires relayées par les médias espagnols.

Le recul de l'efficacité devant le but de Vinicius Junior a donné naissance à plusieurs théories sur les réseaux sociaux lors de la dernière trêve internationale, dont certaines sont parvenues jusqu'aux médias espagnols.

Certaines de ces spéculations avançaient que la chirurgie esthétique du menton subie récemment par le joueur pourrait affecter son niveau, bien qu'aucune preuve ne vienne étayer cette affirmation.

Ni le Real Madrid ni les représentants de Vinicius Junior n'ont répondu aux questions du journal The Athletic à ce sujet.

Le joueur, âgé de 26 ans, concluait bien les occasions à la fin de la saison dernière, mais a quelque peu reculé au début de la saison en cours.

La position de Mourinho

En dehors du terrain, les deux joueurs ont fait l'objet d'un examen attentif et de critiques, des images récentes montrant Mbappé en train de faire du vélo pendant sa convalescence d'une blessure au genou, alors qu'il passait ses vacances en Suisse, ayant suscité la polémique sur les réseaux sociaux, d'autant que Mourinho avait déclaré lors d'un entretien précédent qu'il préférait que ses joueurs n'utilisent pas de vélo pendant leur temps libre.

Mais l'entraîneur portugais ne s'est pas inquiété, la sortie de Mbappé ayant été jugée sûre et tranquille.

Mourinho a abordé cette question lors de la conférence de presse de vendredi, qualifiant la polémique autour de Mbappé pendant la trêve internationale de « ridicule », et imputant aux médias la responsabilité d'avoir soulevé l'affaire. Il a également confirmé que le capitaine de l'équipe de France débuterait le match d'aujourd'hui face à Villarreal. Et ce n'est pas la première fois que Mbappé provoque la colère des supporters en raison de ses déplacements pendant une période de convalescence. Au sein du vestiaire et parmi le personnel du centre de Valdebebas, certains comportements du joueur, âgé de 27 ans, ont été perçus négativement, notamment son voyage en Italie avec sa compagne en mai dernier, après avoir subi une blessure aux ischio-jambiers.

Sur le terrain, il apparaît clairement que les deux joueurs peinent à offrir leur meilleur niveau lorsqu'ils jouent ensemble.

Aucun des deux ne s'est approché de son niveau habituel lors du derby, au cours duquel leurs cartes de déplacements ont circulé sur les réseaux sociaux, après avoir montré leur positionnement répété dans les mêmes zones du côté gauche du terrain.

La carte des passes du Real Madrid lors de ce match, établie par le journal The Athletic, confirme la même chose. Et Mourinho travaille d'arrache-pied pour inciter ses deux attaquants vedettes à exploiter des espaces différents lors du déclenchement des contre-attaques.

La malédiction du flanc gauche

Mais il est évident que tous deux préfèrent attaquer par le côté gauche, ce que montrent les cartes des touches de balle des joueurs lors du jeu ouvert en Liga depuis la saison 2023-2024, sachant que Mbappé a rejoint le Real Madrid la saison suivante.

Cela explique peut-être les propos d'un ancien membre du staff technique, qui estimait que redresser la situation exigeait le départ de l'une des deux stars.

Un autre membre du staff technique de l'un des anciens entraîneurs du Real Madrid partage cet avis, ajoutant : « Soit un changement structurel intervient, soit les deux joueurs se révèlent incapables de progresser. » Il a poursuivi : « L'équipe possède beaucoup de talents capables de créer le jeu, mais il est impossible de préserver l'équilibre défensif lorsque seulement huit joueurs défendent, compte tenu du faible apport défensif de Mbappé et Vinicius Junior. L'organisation de l'attaque devient également extrêmement difficile lorsque tes meilleurs joueurs se précipitent toujours pour accélérer le jeu et chercher les mêmes espaces. »

Néanmoins, un léger changement est intervenu sur le plan défensif des joueurs. Ces dernières années, le Real Madrid s'appuyait sur un 4-4-2, ce qui rendait Mbappé et Vinicius Junior plus exposés au pressing, et mettait clairement en évidence la faiblesse de leur contribution aux tâches défensives.

Quant à l'équipe de Mourinho, elle défend actuellement dans un 4-2-3-1 compact, qui n'exige pas beaucoup d'efforts défensifs de ses attaquants vedettes, puisqu'il leur est seulement demandé de protéger les espaces et de préserver la forme de l'équipe. Une source au fait de la manière de penser de Mourinho a déclaré : « L'idée de Mourinho consiste à trouver un moyen d'atteindre l'équilibre tactique, de sorte que les deux joueurs contribuent à la défense sans épuiser leur énergie plus que nécessaire, afin de garantir qu'ils conservent leur tranchant et leur efficacité dans le dernier tiers du terrain. »

Malgré l'expérimentation de différentes stratégies, les entraîneurs qui ont précédé Mourinho, à savoir Carlo Ancelotti, Xabi Alonso et Álvaro Arbeloa, n'ont pas réussi à trouver la bonne méthode pour tirer le meilleur des deux stars. Ancelotti s'est accroché à une ligne offensive bardée de stars, composée de Mbappé, Vinicius Junior, Jude Bellingham et Rodrygo, tandis qu'Alonso a choisi la star française comme pilier de son projet, et est entré en conflit avec Vinicius Junior et Bellingham.

Quant à Arbeloa, il a cherché à regagner la confiance de Vinicius Junior et de Bellingham, mais a perdu Mbappé en contrepartie. Toutes les sources interrogées s'accordent à dire que la relation entre Mbappé et Vinicius Junior est bonne en dehors du terrain.

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La relation entre Mbappé et Vinicius en dehors du terrain

Une source à Valdebebas a décrit la situation en ces termes : « Ils s'entendent bien, mais ils ne sont pas complémentaires sur le terrain. »

Une personne proche de l'un des joueurs, qui entretient une très bonne relation avec Mbappé et Vinicius Junior, a précisé : « Cela ne signifie pas qu'ils ne s'entendent pas ou se détestent », mais a ajouté : « Ils se comparent l'un à l'autre en tout, et si l'un ne défend pas, l'autre ne défendra pas non plus. »

La même source a indiqué que Vinicius Junior pourrait être contrarié par la manière dont le club aide Mbappé dans sa campagne pour remporter le Ballon d'Or.

Elle a déclaré : « Ils l'ont remarqué au sein du vestiaire et en ont parlé, et ils estiment que le trophée reviendra à Mbappé. Le Real Madrid déploie des efforts considérables pour le soutenir. » Mourinho et les membres de son staff technique considèrent que Mbappé et Vinicius Junior sont deux attaquants capables de faire basculer les matches, ce qui explique que l'entraîneur portugais tienne généralement à les maintenir sur le terrain le plus longtemps possible.

Mais la question demeure : Mourinho réussira-t-il à accomplir ce dont tous les entraîneurs ayant récemment dirigé le Real Madrid ont été incapables ? La réussite du projet actuel du Real Madrid pourrait dépendre de sa capacité à résoudre ce casse-tête.



