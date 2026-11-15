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Le gardien turc Berke Ozer a reconnu l’immense menace que représentent Kylian Mbappe et Michael Olise avant leur rencontre en Ligue des nations de l’UEFA. Alors que les Bleus cherchent à se ressaisir après leur défaite contre l’Italie, la Turquie prépare une défense solide à Bordeaux.

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Un match à forts enjeux à Bordeaux pour les Bleus

De retour en France dimanche soir, au Matmut Atlantique de Bordeaux, les Bleus ont besoin d’une victoire décisive contre la Turquie pour décrocher leur billet pour les quarts de finale de la Ligue des nations de l’UEFA. L’équipe de Zinedine Zidane a subi jeudi sa première défaite depuis qu’il en a pris les rênes, laissant échapper un avantage acquis rapidement avant de s’incliner 3-1 face à l’Italie, qui a renversé la situation à Milan.

Ce revers laisse les Bleus à égalité de points avec l’Italie et avec une seule longueur d’avance sur la Belgique. Une qualification qui semblait acquise sans difficulté se jouera désormais lors d’une dernière journée sous tension.

Ozer souligne la menace de classe mondiale que représentent Mbappe et Olise

À Bordeaux, la France retrouvera une équipe de Turquie déjà reléguée en Ligue B après une courte défaite 2-1 contre la Belgique. Les joueurs du nouvel entraîneur Sergen Yalcin restent toutefois déterminés à jouer les trouble-fête. Le gardien turc Berke Ozer mesure pleinement l’immense défi qui attend sa défense face à l’attaque française et ses nombreuses stars.

« [Kylian] Mbappe et [Michael] Olise comptent parmi les meilleurs joueurs du monde », a déclaré Ozer avant le match.

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« Nous croyons aussi en nous et nous ferons tout notre possible pour les arrêter. »

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Yalcin prévoit de réorganiser sa défense pour contenir la France

La Turquie a montré de belles choses lors de sa dernière sortie, notamment grâce au superbe coup franc d’Arda Guler contre la Belgique. Mais Yalcin a regretté les erreurs défensives qui ont finalement coûté cher à son équipe. Soucieux de resserrer sa défense après les buts faciles concédés à Izmir, il a confirmé que ses joueurs adopteraient une approche plus prudente face aux Bleus.

« Nous nous organiserons un peu différemment face à la France par rapport au match contre la Belgique. Nous serons légèrement plus défensifs », a expliqué Yalcin.

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« Le positionnement des joueurs changera aussi. Ce genre d’ajustements est tout à fait normal selon l’adversaire. »

Les Bleus veulent valider leur place en quarts de finale

Malgré la pression soudaine née du revers qui a servi d’avertissement au San Siro, Zidane reste pleinement convaincu que son équipe saura réagir et se qualifier. Avec Mbappe et Olise attendus pour mener l’attaque, la France a son destin en main sur son terrain.

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Une prestation disciplinée à Bordeaux garantira aux Bleus une place en quarts de finale en mars et permettra à leur campagne en Ligue des nations de rester sur la bonne voie.