Mbappé et Messi au rendez-vous, Ramos en difficulté : ce qu'il faut retenir de la victoire du PSG en Arabie saoudite

En déplacement en Arabie Saoudite pour sa mini-tournée dans le Golfe, le PSG a assuré le spectacle face à une sélection saoudienne "All-Stars" (5-3).

Le contrat est rempli. Que l'intérêt sportif réel d'une mini-tournée dans le Golfe ait été pointé du doigt est une chose, le PSG avait un cahier des charges bien précis à respecter. Et en ce sens, cette parenthèse sur la péninsule arabique est réussie.

Par-delà ses conséquences économiques, elle a offert un spectacle de nature à conquérir les fans de cette zone du monde, tout en éveillant quelques glorieux souvenirs pour les puristes les plus nostalgiques avec les retrouvailles entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pour ce match opposant Riyad Season - une sélection saoudienne "All-Stars" - et les champions de France.

Les compos : la MNM et Ronaldo d'entrée

Riyad Season : Al Owais - Soo, Al Ghannam, Al Bulayhi, Abdulhamid - Gustavo, Kanno, Matheus - Carrillo, Marega, Ronaldo (c).

Paris SG : Navas - Hakimi, Marquinhos (c), Ramos, Bernat - Soler, Renato Sanches, Ruiz - Neymar - Messi, Mbappé.

Le match : les stars brillent, la défense vacille

Globalement, l'équipe de Christophe Galtier a tenu son rang sur le plan offensif. Alignés ensemble, Messi, Neymar et Mbappé ont gratifié le public de quelques mouvements de grande classe.

Le champion du monde argentin a d'ailleurs ouvert le score dès la 3e minute de jeu sur un service de son ami brésilien (3e). Le prodige de Bondy, de son côté, a rendu une copie encore plus consistante avec deux passes décisives - pour Marquinhos (43e) et Ramos (53e) et un but sur un penalty converti (60e), au contraire d'un Neymar trop facile sur sa tentative en début de match.

Autre point positif, la rotation effectuée par Christophe Galtier, avec une entrée décisive - Hugo Ekitike buteur (78e) - le jeune titi Ilyes Housni lancé dans le bain, et le retour de Nuno Mendes.

Néanmoins, les suiveurs du PSG qui souhaitaient se rassurer sur l'aspect défensif n'ont pas vraiment été servis. Bien que buteur, Sergio Ramos a été en grande souffrance contre cette modeste formation. L'Espagnol est impliqué sur deux buts, contribuant, quelque part, à faire briller un Cristiano Ronaldo double-buteur pour sa grande première dans son nouveau pays d'adoption.

Pour le reste, il n'y aura évidemment pas de grandes conclusions à tirer de ce match isolé, au coeur de marathon qui attend les Parisiens. Place à la suite.