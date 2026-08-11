José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a dévoilé la liste de son équipe pour affronter le Deportivo La Corogne, demain mercredi, dans le cadre de la préparation de la nouvelle saison.

Les choix de Mourinho ont été marqués par l'absence de : Thibaut Courtois, Éder Militão, Raúl Asencio, Ferland Mendy, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Aurélien Tchouaméni, Thiago Pitarch, Jude Bellingham, Rodrygo Goes, Yan Diomandé et Kylian Mbappé.

La liste du Real Madrid pour le match face au Deportivo La Corogne se présente comme suit :

Gardiens de but : Lunin, Sergio Mestre.

Défense : Huijsen, Trent, Carreras, Rüdiger, Dumfries, Juan Martínez, Mario Rivas, Lamine.

Milieux de terrain : Camavinga, Valverde, Arda Güler, Bernardo Silva, Cestero, Lacoste, Alexis Ciria.

Attaque : Vinícius Junior, Endrick, Espí, Brahim Díaz, Yáñez.