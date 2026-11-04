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FBL-EUR-C1-AEK-REAL MADRIDAFP
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduit par

Mbappé en tête et Yamal présent : Valverde intègre le gratin de l'artillerie lourde européenne

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Valverde offre la victoire au Real Madrid grâce à un but à la dernière minute

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L'Uruguayen Federico Valverde, joueur du Real Madrid, a poursuivi sa belle série de buts inscrits en dehors de la surface de réparation, après avoir marqué le troisième but de son équipe dans les filets de l'AEK Athènes, ce mercredi soir, dans le cadre de la quatrième journée de la Ligue des champions.

Valverde a inscrit un but d'une frappe surpuissante, à la 90e+2 minute, offrant à son équipe une victoire (3-2) à l'extérieur, et confirmant sa place parmi les meilleures stars des cinq grands championnats européens dans le domaine des buts marqués de loin.

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Selon une statistique du réseau « Sofascore », Valverde figure dans la liste des joueurs ayant marqué plus de 10 buts en dehors de la surface de réparation avec des clubs des cinq grands championnats européens au cours des trois dernières saisons.

En tête de cette liste se trouve l'autre star du Real Madrid, le Français Kylian Mbappé, avec 17 buts, suivi de son compatriote Michael Olise, l'ailier du Bayern Munich (15).

Voici la liste :

  • Kylian Mbappé : 17 buts.
  • Michael Olise : 15 buts.
  • Lamine Yamal : 14 buts.
  • Harry Kane : 12 buts.
  • Hakan Çalhanoğlu : 12 buts.
  • Federico Valverde : 11 buts.

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