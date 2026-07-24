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France v England: Bronze Medal Match - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

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Mbappé en tête d'une liste exceptionnelle au Mondial, Haaland fortement présent

Kylian Mbappé
E. Haaland
France
Norvège
Coupe du monde
France
Norvège

Une liste révèle un autre visage des stars du Mondial

La star française Kylian Mbappé a affiché un niveau individuel remarquable lors de la phase finale de la Coupe du monde disputée aux États-Unis, au Mexique et au Canada, sans toutefois parvenir à conduire sa sélection au sacre, après la défaite en demi-finale contre l'Espagne sur le score de deux buts à zéro. Cette dernière est allée au bout du parcours et a battu l'Argentine en finale sur un but à zéro signé Ferran Torres.

Mbappé a terminé la compétition en tête du classement des buteurs avec 10 buts, et il a ravi le titre de meilleur buteur de l'histoire du Mondial à la star argentine Lionel Messi, portant son total à 22 buts.

Malgré la défaite dans le match pour la troisième place contre l'Angleterre sur le score de 6-4, Mbappé a réussi à prendre la tête d'un classement bien particulier du Mondial.

Mbappé s'est hissé en tête du classement des joueurs les plus rapides du Mondial avec une vitesse de 37,61 km/h, devançant le Suédois Anthony Elanga, deuxième avec 37,16 km/h, et le Néerlandais Micky van de Ven, troisième avec 36,77 km/h.

Fait remarquable dans ce classement : la présence de trois joueurs de la sélection française parmi les dix premiers. Bradley Barcola s'est classé septième avec une vitesse de 36,32 km/h, tandis que Theo Hernandez est arrivé neuvième après avoir enregistré une vitesse de 36,17 km/h.

L'Australien Jordan Bos a pris la quatrième place avec une vitesse de 36,67 km/h, et l'on a noté la belle présence d'Erling Haaland, l'attaquant de Manchester City, qui s'est classé cinquième avec une vitesse de 36,52 km/h.

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