La star française Kylian Mbappé a affiché un niveau individuel remarquable lors de la phase finale de la Coupe du monde disputée aux États-Unis, au Mexique et au Canada, sans toutefois parvenir à conduire sa sélection au sacre, après la défaite en demi-finale contre l'Espagne sur le score de deux buts à zéro. Cette dernière est allée au bout du parcours et a battu l'Argentine en finale sur un but à zéro signé Ferran Torres.

Mbappé a terminé la compétition en tête du classement des buteurs avec 10 buts, et il a ravi le titre de meilleur buteur de l'histoire du Mondial à la star argentine Lionel Messi, portant son total à 22 buts.

Malgré la défaite dans le match pour la troisième place contre l'Angleterre sur le score de 6-4, Mbappé a réussi à prendre la tête d'un classement bien particulier du Mondial.

Mbappé s'est hissé en tête du classement des joueurs les plus rapides du Mondial avec une vitesse de 37,61 km/h, devançant le Suédois Anthony Elanga, deuxième avec 37,16 km/h, et le Néerlandais Micky van de Ven, troisième avec 36,77 km/h.

Fait remarquable dans ce classement : la présence de trois joueurs de la sélection française parmi les dix premiers. Bradley Barcola s'est classé septième avec une vitesse de 36,32 km/h, tandis que Theo Hernandez est arrivé neuvième après avoir enregistré une vitesse de 36,17 km/h.

L'Australien Jordan Bos a pris la quatrième place avec une vitesse de 36,67 km/h, et l'on a noté la belle présence d'Erling Haaland, l'attaquant de Manchester City, qui s'est classé cinquième avec une vitesse de 36,52 km/h.