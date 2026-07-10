La star anglaise Jude Bellingham, milieu de terrain du Real Madrid, a adressé un message clair à son entraîneur José Mourinho : il souhaite évoluer derrière les attaquants, là où il peut pleinement exprimer son potentiel, comme il l’a démontré avec l’équipe d’Angleterre lors de la Coupe du monde 2026.

«Marquer des buts procure un immense plaisir, et je sais que je vais être critiqué pour marquer des buts faciles, mais la vérité, c’est que j’adore ça», a-t-il déclaré en conférence de presse, soulignant son désir de conserver ce rôle offensif qui lui permet de pénétrer régulièrement dans la surface de réparation.

Le joueur de 22 ans a ajouté, en exposant sa philosophie des buts : « Les joueurs marquent-ils par hasard ? Certains entrent cinq fois dans la surface sans cadrer. Moi, je m’y aventure trente fois et je convertis peut-être une seule occasion, mais je persévère, car quand un schéma se répète, ce n’est pas une simple coïncidence. »

Avec les « Three Lions », il est actuellement au sommet de son art : 4 buts et une passe décisive en Coupe du monde, ce qui le place juste derrière Harry Kane (6 buts) et a permis à l’Angleterre de se qualifier pour les quarts de finale.

Cette performance rappelle sa première saison éclatante au Real Madrid, où, évoluant derrière Vinicius et Rodrygo, il avait inscrit 23 buts et délivré 12 passes décisives, devenant l’un des piliers du triplé Liga-Ligue des champions-Supercoupe d’Espagne.

L’arrivée de Kylian Mbappé et la décision du staff de jouer avec trois attaquants ont toutefois modifié son rôle : repositionné plus bas au milieu de terrain, ses performances ont baissé, avant qu’une blessure à l’épaule ne vienne compliquer sa saison. Il est aujourd’hui entièrement remis.

L’Anglais, dont l’entraîneur allemand Thomas Tuchel a su identifier et exploiter les points forts en sélection, cherche désormais à convaincre Mourinho que positionner Mbappé en pointe lui permettrait de retrouver son rôle préféré derrière les attaquants, un choix susceptible de profiter à l’ensemble de l’équipe et de lui redonner la joie de jouer ainsi que l’efficacité offensive tant attendue par les supporters du Real.