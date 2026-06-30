Mbappé égale le doublé de la France… et Deschamps rejoint le rang des légendes brésiliennes

En disputant le match contre la Suède lors des 16es de finale de la Coupe du monde 2026, Kylian Mbappé, le capitaine des Bleus, a égalé le record détenu par Olivier Giroud et Raphaël Varane.

Selon le site français « Stats Foot », Mbappé a disputé son 18e match en Coupe du monde, devenant ainsi le troisième joueur français le plus capé de l'histoire de la compétition, à égalité avec Giroud et Varane.

Présent dès 2018 puis 2022, il poursuit logiquement son parcours dans l’édition en cours.

La star du Real Madrid pourrait bientôt dépasser le record de 20 matchs détenu par le gardien Hugo Lloris, Antoine Griezmann occupant pour l’instant la deuxième place avec 19 rencontres.

Par ailleurs, Didier Deschamps a dirigé l’équipe de France lors de son 23e match de Coupe du monde, devenant ainsi le deuxième sélectionneur ayant disputé le plus de matches dans cette compétition, à égalité avec la légende brésilienne Carlos Alberto Pereira.

L’Allemand Helmut Schön domine toujours le classement avec 25 matchs, mais Deschamps pourrait le dépasser lors de cette édition si les Bleus continuent leur parcours.