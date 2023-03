Mbappé, discussions avec les candidats, critères, répartition du leadership... Didier Deschamps fait le point sur le futur capitaine de l'équipe de France

Le sélectionneur des Bleus a plusieurs fois été questionné sur la désignation du futur capitaine des Bleus mais n'a toujours pas donné de noms.

Trois mois après la finale de la Coupe du monde, les nouveautés viennent animer le début du rassemblement de l'équipe de France. Après la retraite internationale de Hugo Lloris, Didier Deschamps a confirmé ce lundi que Mike Maignan occuperait le poste de gardien numéro 1 chez les Bleus. Un secret de polichinelle.

Avec l'arrêt de carrière en Bleu du gardien de Tottenham mais aussi de Raphaël Varane, reste à trancher la question du capitanat sur laquelle le sélectionneur des Bleus a été largement interrogée et même "torturé", a-t-il lâché de manière ironique. Outre le nom du futur porteur du brassard, les journalistes présents en ce début de rassemblement ont surtout cherché à comprendre comment allait se dérouler cette désignation dont Kylian Mbappé est le grand favori. "Il n'y aura pas cinq noms", a même concédé le Basque.

Portrait-robot du futur capitaine, timing de l'annonce, décision déjà prise ou non malgré des discussions prévues avec certains des candidats, les questions ont été nombreuses et DD en a contourné certaines affirmant même ne pas avoir "décidé". "J'ai déjà réfléchi et je continuerai à réfléchir avant de décider pour le mieux du groupe", a-t-il répété à plusieurs reprises.

Sur l'échange qu'il va avoir avec ses joueurs

"Avant toute décision, ce n'est pas que les joueurs vont me la faire prendre, l'échange que j'ai avec eux nourrit ma réflexion et m'amènera à prendre une décision. Evidemment il n'y a pas cinq joueurs concernés. Je sais que ce n'est pas anodin d'être capitaine de l'équipe de France surtout après Hugo Lloris qui l'a été pendant près de dix ans. Il y a une responsabilité à avoir vis-à-vis du groupe et dans le fonctionnement."

Sur Mbappé et sa liberté de parole parfois incontrôlée

"Je pense que s'il a une qualité en plus de toutes ses autres qualités, c'est qu'il est plutôt très habile dans la communication donc je ne pense pas que ça soit un problème de ce côté-là."

Sur le fait de se présenter en conférence de presse avant chaque match

Ce n'est pas un critère. Ça peut être une composante pour celui qui est amené à y être. Mais il n'y a pas d'obligation. Ce n'est pas parce que ça a été fait jusqu'à maintenant que je serai amené à le faire systématiquement"

Sur la répartition du leadership

e prendrai la décision dans les jours qui viennent. Ne commencez pas à parler de déçus. Il y aura une répartition nouvelle du leadership de par l'arrêt de carrière de Hugo Lloris et de Raphaël Varane. Sur les 23, il y aura un capitaine et un vice-capitaine. Il peut y en avoir un troisième aussi comme j'ai été amené à le faire avec Presnel Kimpembe qui a été capitaine par rapport à notre situation. Evidemment des joueurs vont prendre le relais en interne par rapport à moi, au groupe. C'est quelque chose qui doit se faire naturellement. S'il y a un critère c'est la légitimité. Ça ira toujours dans le sens de l'équipe, dans l'intérêt commun."

Sur d'éventuels déçus de ne pas porter le brassard

"J

"Déçu ou pas déçu, vous ne saurez pas le contenu des discussions que j'aurai avec les joueurs mais ça ira toujours dans le sens du bien de l'équipe. Il n'y a pas à avoir de déçu ou pas, parce que c'est l'intérêt commun qui prime et c'est dans l'intérêt de chacun que tout le monde tire dans le même sens."