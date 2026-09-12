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Hussein Hamdy

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Mbappé : Dembélé est devenu une star après mon départ, et l'ego est bien présent au Real et au PSG

Kylian Mbappé
Ousmane Dembélé
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Le Français justifie-t-il son arrogance ?

Le Français Kylian Mbappé, star du Real Madrid, a répondu aux accusations d'égoïsme, que ce soit lors de sa période au Paris Saint-Germain ou après son transfert dans les rangs du club madrilène.

Interrogé, dans son entretien avec le journal français « L'Équipe », pour savoir si le grand buteur penche toujours vers l'individualisme, Mbappé a répondu : « Tous les joueurs sont égoïstes, du gardien de but jusqu'à l'avant-centre. Ce n'est pas un manque de respect de dire que, parfois, on ne se soucie pas beaucoup de certains postes. L'avant-centre est toujours sous les projecteurs, et il doit s'accaparer la lumière, parfois à juste titre, parfois sans le mériter. »

Il a ajouté : « J'ai marqué des buts dans des matchs où d'autres joueurs étaient meilleurs que moi, mais au football, marquer est la partie la plus difficile et la plus précieuse, et c'est pour cette raison qu'il est normal de récolter la gloire parfois, et de connaître l'inverse à d'autres moments. »

Quant à savoir si son amour pour le football avait changé, l'attaquant français a commenté : « Non, je sais faire la distinction entre le jeu et le business. L'amour du jeu ne disparaîtra jamais, je suis tombé amoureux de ce jeu. Et lorsque je prendrai ma retraite du football, je continuerai à regarder les matchs et à aller au stade, mais je n'aurai peut-être plus de lien avec le monde du football ensuite. Avec l'expérience, on apprend à faire la part des choses et à ne pas généraliser, car généraliser est une erreur. Le jeu est ce qui fait vibrer un nombre immense de gens, et nous ne devons jamais perdre cela, car c'est l'essence de notre métier. »

À propos de la différence d'« ego » entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, Mbappé a déclaré : « Tous les vestiaires comptent ce genre de personnes, même ceux qui n'ont pas de stars. Lors de ma dernière année à Paris, en dehors de moi, il n'y avait aucune star ; Ousmane Dembélé est vraiment devenu une star après cela. Les gens associent toujours l'ego aux stars, et pourtant j'ai vu des joueurs à qui personne ne demande de photo ou d'autographe et qui ont un ego énorme. Beaucoup de gens ont un ego, et pas seulement les joueurs, mais aussi des personnes qu'on ne voit pas, qui travaillent dans les bureaux. »

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