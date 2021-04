Mbappé défend Tuchel face aux critiques

Au micro de Telefoot ce dimanche, Kylian Mbappé a défendu Thomas Tuchel, son ancien coach au PSG.

Limogé par Leonardo en fin d'année dernière, Thomas Tuchel a été critiqué, ainsi que le PSG, en début de saison.

Mbappé défend aussi Pochettino

Des critiques injustes selon l'attaquant parisien Kylian Mbappé, qui a défendu son ancien coach au micro de Telefoot, ce dimanche.

Pour Mbappé, il était injuste de critiquer le jeu parisien juste après la finale de C1 perdue face au Bayern Munich. "Après la finale, on a tout de suite rejoué, on n’était pas bon, on était fatigué. Porter un jugement sur cette période, c’est injuste pour nous et pour l’ancien coach", a-t-il confié à l'émission dominicale.

"On ne va pas faire la fine bouche : Lewandowski est un grand joueur, et son absence est une 'bonne' nouvelle pour nous, même si je n’aime pas trop me réjouir des blessures des autres"



Mbappé sur l'absence de Lewandowski en quart de finale aller ce mercredi (@JulienMaynard) pic.twitter.com/i203jUUfJX — Téléfoot (@telefoot_TF1) April 4, 2021

Mais le remplaçant de Tuchel, Mauricio Pochettino, est lui aussi critiqué par les presse avec les performances erratique du champion sortant. Là encore, Mbappé s'interpose.

"On a changé d’entraîneur, c’est une nouvelle philosophie, une nouvelle manière de jouer. Après peut être que ça plaît plus à certains et moins à d’autres, mais c’est différent", analyse le natif de Bondy.

La blessure de Lewandowski ? Mbappé ne s'en réjouit pas

L'actualité du PSG, c'est aussi les quarts de finale de la Ligue des Champions, avec un match aller prévu face à l'ogre du Bayern Munich. Un ogre qui ne disposera pas de son arme principale, l'attaquant international polonais Robert Lewandowski étant absent sur blessure pour ce choc.

"On ne va pas faire la fine bouche : Lewandowski est un grand joueur, et son absence est une 'bonne' nouvelle pour nous, même si je n’aime pas trop me réjouir des blessures des autres",considère encore Mbappé.

Pour rappel, samedi soir, avant de retrouver le Bayern Munich, en Allemagne, mercredi, pour un choc très attendu de la Ligue des champions, le PSG ne s'est pas rassuré. Les hommes de Mauricio Pochettino se sont en effet inclinés 1-0 au Parc des princes contre le LOSC.