Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, s'est exprimé au sujet de la confrontation face à l'Inter Milan, demain mardi, lors de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions.

Mbappé a déclaré, dans des propos accordés à la chaîne « beIN Sports » : « Quel est le secret du faux pas face au Real Betis ? Marquer des buts. Je pense que nous avons très bien joué et créé de nombreuses occasions, mais nous n'avons pas marqué. Personnellement, j'en ai gâché beaucoup, et si nous jouons ainsi toute la saison, je pense que nous réaliserons une grande saison, car je ne pense pas que je gâcherai autant d'occasions lors des autres matchs. »

Il a ajouté : « Ces choses peuvent arriver, mais si l'on regarde la performance générale de l'équipe, je pense qu'elle a été bonne. Nous n'avons pas laissé l'adversaire créer d'occasions et nous avons livré une bonne prestation, même si nous n'avons pas fait le plus important au football, à savoir marquer des buts. »

Il a poursuivi : « Pensez-vous que c'est l'année du Real Madrid ? Je pense d'abord que nous devons penser à chaque match individuellement et à ce que nous pouvons faire pour gagner chaque match. Nous avons maintenant un match sur notre terrain en Ligue des Champions face à une grande équipe. Nous sommes heureux d'avoir l'occasion de disputer de telles confrontations et nous continuerons à travailler de cette manière. »

Il a continué : « Les choses et l'état d'esprit diffèrent-ils lorsque vous jouez en Ligue des Champions par rapport au championnat espagnol ? Je ne sais pas. Ce sont deux compétitions différentes et ici, au Real Madrid, il faut toujours gagner. »





Il a enchaîné : « Pourquoi avez-vous déclaré tôt la saison dernière que vous souhaitiez être entraîné par Mourinho ? Parce que c'est quelqu'un qui sait gagner. Il a gagné partout où il a travaillé. C'est une grande personnalité dans le monde du football et dans la carrière des joueurs. Il faut gagner, mais cela nécessite beaucoup d'ambition, d'enthousiasme et d'excitation, et il apporte tout cela avec lui. »

Il a développé : « Qu'est-ce qui a changé dans la personnalité de Mourinho depuis son arrivée au Real Madrid ? Je ne pense pas que nous devions réfléchir à ce qu'il a changé ou à ce qu'il n'a pas changé, mais plutôt à ce qu'il fait et à ce qu'il a apporté. Il donne aux joueurs beaucoup de confiance et de stabilité. Il est très franc et dit les choses telles qu'elles sont, et lorsque vous êtes à ce niveau, vous n'avez pas besoin de flatteries ni que quelqu'un vous dise que vous êtes le meilleur ou que vous ne l'êtes pas. »

Il a conclu : « Mourinho insiste-t-il pour que les attaquants remplissent des rôles défensifs ? Je ne sais pas. Mourinho insiste sur beaucoup de choses. Il insiste pour marquer des buts, car c'est le plus important, tout comme il insiste sur la défense et la cohésion des équipes, et il se concentre sur beaucoup de choses parce qu'il est l'entraîneur. »



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