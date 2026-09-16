Mbappé brise le silence sur la polémique du « maillot de Ceuta » : je ne veux pas hiérarchiser les souffrances humaines

L'attaquant français Kylian Mbappé a révélé pour la première fois les raisons qui l'ont poussé, en compagnie de Vinicius Junior et d'Ibrahima Konaté, à ne pas adhérer pleinement à l'initiative consistant à porter le maillot de solidarité avec la ville de Ceuta, se contentant de l'enfiler partiellement avant le coup d'envoi de la rencontre entre le Real Madrid et Elche, hier soir, mardi, en Liga.

Cette affaire revêt une sensibilité politique entre le Maroc et l'Espagne, ce qui a suscité de nombreuses réactions au cours des dernières heures.

L'association des supporters du Real Madrid à Ceuta a exprimé son profond mécontentement face au comportement des joueurs, le qualifiant de « honte », et a affirmé qu'elle enverrait une lettre officielle à la direction du Real Madrid pour y exprimer sa colère.

Javier Tebas, président de la Liga, a lui aussi critiqué le trio du Real Madrid, soulignant que « le soutien à Ceuta n'est pas une opinion personnelle ».

Mbappé a déclaré, dans des propos accordés au journal espagnol « AS » : « Je veux expliquer les choses clairement pour que tout le monde comprenne. Porter le maillot était une décision institutionnelle prise par les deux clubs, et nous étions tenus, en tant que joueurs, de nous y conformer. »

Il a ajouté : « Tout d'abord, je tiens à affirmer ma solidarité totale avec Ceuta et toutes les victimes ; car, avant d'être footballeur, je suis un être humain. Mais, en même temps, je voulais adresser un message de solidarité à tous les migrants qui ont perdu la vie et à ceux qui endurent des conditions extrêmement difficiles. »

« Il n'y a pas de hiérarchie dans la souffrance »

L'attaquant français a poursuivi en justifiant sa position : « Ce fut une situation difficile. Certains pourraient penser que je m'oppose aux habitants de Ceuta, ce qui est totalement faux. Je les soutiens de tout mon cœur à 100 %. Mais je voulais aussi me souvenir de tous ceux qui souffrent, car, en tant qu'être humain, je n'accepte pas d'établir des priorités dans la souffrance des hommes. »

Mbappé a enchaîné : « Il y a des gens qui souffrent, et cela m'attriste énormément de voir cela dans ce monde. Je ne suis qu'une personne qui souhaite le meilleur pour notre monde, et je m'efforce toujours de transmettre des messages positifs prônant la paix. J'espère que ces crises seront résolues le plus rapidement possible. »

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Les coulisses du tunnel et le manque de coordination

Le maillot distribué aux joueurs avant leur entrée sur la pelouse portait la phrase : « Nous sommes tous des Caballas » (le surnom donné aux habitants de Ceuta), accompagnée d'un slogan supplémentaire disant : « Notre ville, notre patrie ».

Les images télévisées ont montré les coulisses de la distribution des maillots aux 22 joueurs titulaires dans le tunnel des vestiaires.

Lorsque le trio (Mbappé, Vinicius et Konaté) a reçu ses maillots, ses membres ont paru surpris en tentant de lire le message inscrit, avant de décider de porter le maillot partiellement, ce qui a masqué son contenu, puis de s'empresser de l'ôter immédiatement, devenant ainsi les premiers à s'en défaire.

Jusqu'à ces déclarations de Mbappé, les véritables raisons du comportement du trio étaient restées totalement obscures dans les milieux sportifs.

Il convient de rappeler que l'initiative de porter les maillots est venue d'une proposition du club d'Elche, en tant qu'équipe hôte, et a reçu l'approbation de la direction du Real Madrid.

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