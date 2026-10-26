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Traduit par

Mbappé avant la cérémonie du Ballon d'Or : je sais que je suis au centre de toutes les attentions

Kylian Mbappé
Real Madrid
L. Yamal
H. Kane
France
Espagne
Angleterre

L'attaquant du Real Madrid s'exprime avant le début de la cérémonie

Kylian Mbappé, l'attaquant du Real Madrid, meilleur buteur de la Ligue des champions, du Championnat d'Espagne et de la Coupe du monde, est arrivé à la cérémonie de remise du Ballon d'Or dans la capitale britannique, Londres.

Mbappé rêve de remporter le premier Ballon d'Or de sa carrière, au milieu d'une concurrence acharnée face au duo composé de Lamine Yamal, la star du Barça, et de Harry Kane, l'attaquant du Bayern Munich.


L'attaquant du Real Madrid, présent à la cérémonie au London Palladium, s'est exprimé auprès de la chaîne de télévision « L'Équipe » au sujet de son statut de l'un des principaux favoris pour la conquête du trophée.

Mbappé a déclaré, selon des propos rapportés par le réseau « Foot Mercato » : « Je sais que je suis au centre de l'attention. Vous me connaissez, et cela ne me dérange pas, je sais que je ne peux pas plaire à tout le monde. »

Il a ajouté : « Je ne veux pas changer et devenir quelqu'un d'autre. C'est très difficile d'être quelqu'un d'autre. »

Mbappé a précisé qu'il n'avait pas préparé de discours en prévision d'un éventuel sacre au Ballon d'Or et a déclaré : « Non, ça porte malheur, il faut juste profiter du moment et voir comment les choses vont se dérouler dans la soirée. »


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