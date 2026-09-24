Un rapport de presse a proposé, ce jeudi, un nouveau point de vue concernant la crise que traverse le Brésilien Vinicius Junior, joueur du Real Madrid, avec des prestations ternes cette saison.

Le journaliste Ramon Fuentes a affirmé, dans les colonnes du journal « Mundo Deportivo », que la question des causes du problème de Vinicius se pose fortement parmi les supporters du Real Madrid.

Il a souligné que les statistiques sont claires : en huit matchs cette saison, dont sept en Liga et un en Ligue des champions, il n'a inscrit qu'un seul but.

Il a affirmé : « La première et la plus importante des questions est celle du leadership. Actuellement, avec la présence de Kylian Mbappé au Real Madrid, et n'oublions pas que le club lui-même l'a fortement pressenti pour le Ballon d'Or, ou du moins comme sérieux concurrent face à Lamine Yamal et d'autres, cela marginalise naturellement le rôle de Vinicius. Et je pense que l'absence de leadership est ce qui fait souffrir Vinicius. »

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités de manière plus approfondie sur les forums de Kooora

Il a poursuivi : « Le leadership sur le terrain comme en dehors, le meilleur exemple en est la sélection brésilienne lors de la dernière Coupe du monde. Là-bas, et surtout après la blessure de Raphinha, il n'y avait pas le moindre doute. Vinicius était le leader absolu sur le terrain, et il l'a confirmé en livrant une prestation remarquable lors de la Coupe du monde, même dans un contexte de performances décevantes de l'équipe de Carlo Ancelotti. »

Le journaliste a poursuivi son analyse de la crise : « Ensuite, pour moi, sans aucun doute, le problème réside dans son manque actuel de qualités de leadership au Real Madrid, qui, à mon avis, sont essentielles pour la confiance en lui-même du Brésilien. Mais il y a un autre facteur, et c'est sans aucun doute sa condition physique. Je pense que la saison vient tout juste de commencer, il est vrai qu'il a rejoint la préparation de la saison avant d'autres joueurs, mais il est également vrai que nous l'avons vu beaucoup profiter de cet été. »

Il a ajouté : « Cela explique aussi pourquoi il n'atteint pas son niveau habituel, avec cette vitesse fulgurante qui lui permet de dépasser ses adversaires. Le joueur le remarque, et l'équipe le remarque aussi. »

Il a souligné : « Bien sûr, il faut ajouter à tout cela ce qui s'est passé cet été avec tout le tapage autour du renouvellement de son contrat, de son transfert imminent à Arsenal, de sa récente signature avec le Real Madrid, et de l'arrivée de Diomandé. »

Il a continué : « En bref, tous ces éléments expliquent pourquoi nous ne voyons pas la version habituelle de Vinicius des saisons précédentes. »

Il a conclu : « Quoi qu'il en soit, la saison vient tout juste de commencer, et après la trêve, nous verrons si le Real Madrid parviendra à revenir sur les rails en Liga et comment il abordera ses prochains matchs en Ligue des champions. Et nous clôturerons le mois d'octobre par le Clasico. Nous verrons comment Vinicius réagira à tout cela. »