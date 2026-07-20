Mbappé au cœur d’une nouvelle polémique : une photo supprimée relance les spéculations

Kylian Mbappé se retrouve de nouveau sous les projecteurs, mais cette fois loin des terrains. Une publication énigmatique, rapidement supprimée de son compte officiel Instagram, a suffi pour déclencher une vague de spéculations.

Malgré une suppression rapide, quelques secondes ont suffi pour que des captures d’écran circulent et attisent les spéculations sur sa vie privée.

L’attaquant du Real Madrid a publié une courte vidéo dans sa story Instagram : on y voyait l’actrice espagnole Esther Expósito vêtue du maillot de l’équipe de France floqué du numéro 10 et du brassard de capitaine, soit les insignes de Mbappé en sélection.

La publication a rapidement disparu, mais plusieurs internautes ont eu le réflexe de la capturer avant sa suppression, comme le relate le journal espagnol « Marca ».

Le créateur de contenu espagnol Javi Hoyos a documenté l’incident : la story a été publiée vers 5 h 30, peu après la défaite des Bleus contre l’Angleterre. Plusieurs de ses abonnés lui ont immédiatement transmis des captures, preuve de la brève apparition du contenu.

Dans une vidéo diffusée sur ses propres réseaux, Hoyos a commenté : « La story n’est restée en ligne que quelques secondes », avant de montrer plusieurs captures d’écran qu’il affirme avoir réalisées 9, 23 puis 57 secondes après la publication initiale. Il précise que quiconque a tenté d’y accéder ensuite a reçu un message indiquant que le contenu n’était plus disponible.

La photo montrait Esther Exposito vêtue du maillot de l’équipe de France, floqué du numéro 10 et orné du brassard de capitaine, un clin d’œil qui a immédiatement alimenté les spéculations sur la vie privée de Kylian Mbappé.

Selon Huyos, Mbappé aurait voulu partager ce cliché uniquement avec sa liste d’« amis proches » avant qu’il ne soit diffusé par erreur à l’ensemble de ses abonnés, ce qui l’aurait poussé à le supprimer aussitôt.

Malgré l’ampleur de la polémique, ni Kylian Mbappé ni Esther Expósito n’ont officiellement commenté la photo, et aucun des deux n’a confirmé l’existence d’une relation amoureuse.

Malgré sa brève visibilité, ce post a suffi pour enflammer les réseaux sociaux et déclencher une avalanche de commentaires et de spéculations sur la nature du lien unissant la star française à l’actrice espagnole.