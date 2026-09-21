Mbappé après le derby : « L'arbitre est un être humain qui commet des erreurs, ce qui se passe ressemble à un film »

Le Français Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, s'est exprimé sur la défaite dans le derby face à l'Atlético Madrid ainsi que sur la polémique arbitrale qui a accompagné la rencontre.

Mbappé a déclaré dans un entretien accordé au journal AS, en marge de la signature de son accord avec sa nouvelle marque sportive, l'entreprise suisse On : « La défaite dans le derby est un pas en arrière. Cela a été très difficile. »

Il a insisté : « Nous voulions gagner, et nous savions quel type de match nous attendait. Mais l'équipe a tout donné, et nous allons continuer d'avancer, car la saison est encore longue et nous devons poursuivre sur le bon chemin. »

Mbappé a donné son avis sur la grande polémique arbitrale, et sur la question de savoir si le Real Madrid n'a pas eu la possibilité de disputer le derby dans des conditions équitables.

Le Français a expliqué : « Je pense que je n'ai jamais été un joueur qui parle beaucoup de l'arbitre. Et je ne vais pas commencer maintenant. Je pense certaines choses, mais je les garde pour moi. Je n'ai jamais été un joueur qui se comporte de cette façon, et je ne vais pas commencer maintenant. L'arbitre est un être humain, il commet des erreurs, et il y a eu des erreurs, mais je ne veux pas entrer dans ce sujet. »

Mbappé estime que le moment est venu de regarder devant soi et de travailler pour changer la situation, déclarant : « Nous devons travailler et proposer davantage. Les autres peuvent parler, mais c'est à nous de proposer davantage et de travailler pour ramener l'enthousiasme et les titres au club madrilène. »

Mbappé a également évoqué la nouvelle étape qui débute en France avec Zinédine Zidane, en déclarant : « C'est une nouvelle étape avec un nouvel entraîneur. La Ligue des nations nous attend, et 4 matchs, on verra comment cela se passera, et ce sera nouveau pour tout le monde, car nous nous sommes tous habitués uniquement à Deschamps. Ce sera un changement pour nous, mais je pense que tout se passera bien. »

C'est d'ailleurs Zidane qui, dans les faits, a emmené Mbappé à Valdebebas lorsqu'il était enfant afin d'étudier la possibilité de son intégration à l'académie du Real Madrid. À ce propos, il a déclaré : « Oui, c'était il y a des années. Il est le premier à m'avoir emmené au Real Madrid, à la cité sportive, et j'avais alors treize ou quatorze ans, il y a bien longtemps. »

Il a poursuivi : « Aujourd'hui, Zidane est devenu le sélectionneur de l'équipe de mon pays. C'est comme un film magnifique, mais c'est bien la réalité, et nous sommes face à un nouveau projet en France, et nous avons deux ans pour préparer l'Euro, c'est ce sur quoi nous travaillons désormais. »

Enfin, il a évoqué sa vision de la course au Ballon d'Or, une semaine avant la clôture des votes, en déclarant : « Je pense avoir déjà tout dit sur ce sujet. Les gens n'étaient pas contents lorsque j'en parlais beaucoup, mais c'est la réalité. »

Il a conclu : « C'est la réalité. Je suis serein à ce sujet, serein. J'ai fait tout ce que je pouvais faire, et je pense avoir réalisé un bon travail. Et maintenant, il faut attendre. »

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