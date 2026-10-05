Le Français Kylian Mbappé, joueur du Real Madrid, a manqué l'entraînement de son équipe qui s'est déroulé ce lundi, à Valdebebas, en préparation du match face à Villarreal, samedi prochain, en Liga.

Le journal « AS » a indiqué que Mbappé est arrivé à Madrid, l'avion du Français s'étant posé ce matin à l'aéroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas en compagnie de sa compagne, Esther Expósito, à 11h16 précises, heure espagnole, comme l'ont capté les caméras de l'émission « El Chiringuito ».

Le Real Madrid a entamé son entraînement à Valdebebas à 10h30, il est donc clair que le Français n'était pas présent à cette séance.

Il est néanmoins attendu à Valdebebas aujourd'hui pour poursuivre son programme de rééducation et d'entraînement après sa blessure au genou, laquelle ne l'empêchera pas de participer au match contre Villarreal.

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Mbappé a ressenti une vive douleur au genou gauche lors du premier des quatre matches disputés par l'équipe de France pendant la trêve internationale.

Il s'agissait de la première apparition de Zidane en tant qu'entraîneur, et l'attaquant du Real Madrid a inscrit l'unique but de la rencontre dans les filets de la Turquie. Mbappé a ressenti la douleur au moment de sa frappe, ce qui a nécessité son remplacement. Mbappé a lui-même demandé à être remplacé, et heureusement qu'il l'a fait : le Real Madrid estime en effet que s'il avait continué à jouer, la blessure aurait nécessité une opération chirurgicale.

L'attaquant s'est rendu en Espagne pour passer des examens médicaux, dont les résultats ont révélé qu'il souffrait d'une « hyperextension de la capsule postérieure de son genou gauche ».

Comme il s'agit du même genou que celui où Mbappé avait subi une grave entorse la saison dernière, l'inquiétude a gagné le Real Madrid. Le problème s'est toutefois révélé mineur, et Mourinho pourra compter sur Mbappé lors du match de son équipe contre Villarreal le 10 octobre.

Il s'agit là d'une bonne nouvelle pour Mourinho, qui a besoin du brio du Français Mbappé pour remettre le Real Madrid sur les rails cette saison, alors que l'équipe accuse actuellement six points de retard sur le Barça en championnat d'Espagne et aborde une phase décisive de la saison : après avoir reçu Villarreal et Séville, l'équipe se déplacera au Camp Nou pour affronter le Barça le 25 octobre.