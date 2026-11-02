Mbappé a-t-il trompé l'arbitre ? La commission technique tranche la polémique autour du penalty du Real Madrid

Une nouvelle polémique arbitrale a éclaté en Liga, au terme d'une journée agitée marquée par des décisions controversées, poussant le Comité technique de l'arbitrage à ouvrir une enquête en urgence sur le penalty accordé à la star du Real Madrid, Kylian Mbappé.

La rencontre entre le Real Madrid et le Racing Santander, au stade El Sardinero, a été le théâtre d'une action qui a déclenché une tempête de polémiques, lorsque l'arbitre José Luis Munuera Montero a accordé un penalty à Mbappé, suscitant de larges doutes quant à sa validité.

Cet incident n'a pas été le seul, puisque le derby basque a lui aussi connu une situation similaire, lorsque l'arbitre Alejandro Hernández a désigné le point de penalty en faveur de l'Athletic Bilbao après un contact entre Aramburu et Nico Williams.

Face à l'ampleur de la polémique, le Comité technique de la Fédération espagnole de football, présidé par Fran Soto, a décidé de tenir une réunion décisive lundi prochain pour analyser les deux incidents. Le comité compte parmi ses membres l'ancien arbitre international David Fernández Borbalán, ainsi que les experts Fernando López et Aitor Gorostegui, et le responsable de la technologie de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) Eduardo Prieto Iglesias.

Y a-t-il eu contact ?

Selon « Mundo Deportivo », le comité commencera par analyser en détail l'action d'El Sardinero, une action qui devrait susciter une division profonde. Le débat porte sur deux points essentiels :

Premièrement, le contact du défenseur Pati était-il suffisant pour faire tomber l'attaquant du Real Madrid ? Et deuxièmement, l'arbitre VAR Luis Mario Milla devait-il intervenir et appeler l'arbitre central à revoir l'action ? Selon le protocole en vigueur, si la salle VAR estime qu'il y a eu un contact, même minime, elle n'interviendra qu'en cas d'erreur manifeste et évidente.

La technologie Kinexon tranche le débat

Quant au second incident du derby basque, qui a offert à l'Athletic Bilbao son deuxième but, il a été validé par l'arbitre Hernández et n'a pas été corrigé par la salle VAR où se trouvait Carlos del Cerro Grande.

L'arbitre était très proche du lieu de l'action, et la retransmission télévisée a montré l'utilisation de la technologie intelligente « Kinexon » du ballon, une technologie apparue pour la première fois cette saison en Liga, qui a confirmé que le joueur de la Real Sociedad n'avait pas touché le ballon, ce qui justifie que l'arbitre n'ait pas été appelé à la révision.

Le but de Getafe dans la balance

La révision ne se limitera pas à ces deux incidents, mais inclura également le but controversé de Getafe, précédé d'un contact entre Andrés García et Mano Bueno. Dans un premier temps, l'arbitre García Verdura a sifflé la faute à la demande de son assistant, mais la décision est intervenue après la fin de l'action de Getafe conclue par un but, amenant le VAR à intervenir et à considérer qu'il n'y avait pas eu de faute, et que le but aurait donc dû être accordé.

Les trois actions devraient être inscrites au programme des sessions « temps de révision » organisées chaque mardi, leur inscription dépendant de leur conformité aux critères établis par le système d'intelligence artificielle de la Ligue de football espagnole.