"MB459" : Balotelli a désormais ses initiales tatouées sous son oeil

Mario Balotelli est toujours un personnage plus grand que nature. L'énigmatique attaquant italien vient d'augmenter sa collection de tatouages faciaux en se faisant encrer "MB459" sous l'œil. L'ancien attaquant de l'Inter, de Manchester City et de Liverpool a déjà un certain nombre de motifs qui ornent diverses parties de son corps, et la plupart des œuvres qu'il a commandées ont une signification personnelle. C'est encore le cas de la dernière création de l'Italien, dont les initiales figurent désormais en bonne place sous son œil gauche.

Le dernier tatouage de Mario Balotelli

Instagram

Quels sont ses autres tatouages ?

Celui qui n'a pas été retenu dans l'équipe d'Italie lors du dernier rassemblement s'est fait tatouer le visage et le cou en 2020. Les mots "Black Power" ont été ajoutés au-dessus de son œil, ainsi qu'une croix sur sa joue droite et une plume d'aigle de l'autre côté de son visage. Balotelli a également un visage de gorille sur le cou et la lettre "M".

Sur sa poitrine, l'homme qui évolue aujourd'hui à Adana Demirspor a choisi une citation du seigneur de la guerre mongol Gengis Khan. Ce tatouage dit : "Je suis la punition de Dieu.

"Si tu n'avais pas commis de grands péchés, Dieu n'aurait pas envoyé sur toi un châtiment comme moi". Beaucoup s'attendaient à ce que Balotelli figure au sein de la Squadra Azzurra, mais sa forme en Turquie n'a pas convaincu le patron de l'Italie Roberto Mancini.



Les Azzurri ont fini par payer le prix de leur manque de puissance de feu dans leurs rangs, avec un but dramatique dans les arrêts de jeu qui leur a valu une défaite en demi-finale des barrages contre la Macédoine du Nord (0-1), ce qui signifie qu'ils ne participeront pas à une deuxième Coupe du monde consécutive. Une terrible désillusion pour eux...