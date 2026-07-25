Mazraoui ou Dalot ? Ferdinand : voici ce que je ferais si j'étais à la place de Carrick

Rio Ferdinand, la légende de Manchester United, a relancé très tôt le débat autour de l'identité du latéral droit titulaire de Manchester United avant le début de la nouvelle saison, après avoir tranché dans la concurrence entre Noussair Mazraoui et Diogo Dalot.

Ferdinand estime que Mazraoui mérite d'être titularisé avec l'équipe lors du coup d'envoi de la saison 2026-2027 de Premier League.

Le site marocain Hesport a rapporté ces propos, tenus dans le podcast « Rio Ferdinand Presents » : « Si j'étais à la place de Michael Carrick, je choisirais Noussair Mazraoui pour débuter la saison au détriment de Diogo Dalot, c'est aussi simple que ça. »

Il a précisé que Mazraoui était revenu de la Coupe du monde dans sa meilleure forme, ajoutant : « Il est revenu avec une grande confiance et un rythme élevé. Parfois, les grandes compétitions donnent aux joueurs un élan technique et moral, et l'entraîneur intelligent sait comment en tirer parti. »

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L'ancienne star anglaise a salué les qualités du latéral marocain, soulignant que le calme sous pression est ce qui le caractérise le plus, aux côtés de sa capacité à jouer dans les espaces réduits, à manier le ballon avec assurance, ainsi que de sa bonne lecture des moments où il doit se projeter dans la profondeur ou conserver son placement sur le flanc droit.

Il a ajouté que ces caractéristiques auraient une grande importance si Michael Carrick cherchait à imposer un style fondé sur le contrôle et la possession à Manchester United.

En revanche, Ferdinand a insisté sur le fait que Diogo Dalot avait affiché de bonnes prestations et qu'il avait été un élément fiable au sein de l'équipe lors des saisons passées, mais il a affirmé que la concurrence devait rester ouverte, déclarant : « Le football repose sur l'état de forme et le niveau actuel, et aucun joueur ne devrait avoir sa place assurée dans le onze de départ. »

Il a conclu ses propos en affirmant que Mazraoui avait gagné le droit de débuter la saison dans le onze titulaire, indiquant que s'il parvenait à transposer le niveau affiché lors de la Coupe du monde à la Premier League, il pourrait devenir l'un des joueurs les plus importants de Manchester United durant la nouvelle saison.

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