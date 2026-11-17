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Gary Neville, légende de Manchester United, a pris la défense du latéral portugais du club, Diogo Dalot, malgré les critiques dont celui-ci fait l'objet en raison de la baisse de son niveau cette saison. Selon lui, trois autres défenseurs doivent être poussés vers la sortie avant même d'envisager un départ de Dalot d'Old Trafford.

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Dalot a essuyé de vives critiques pour ses prestations avec Manchester United, sur fond de résultats en baisse et de défense en difficulté. Mais pour Neville, le Portugais est devenu une cible facile, d'autant qu'il ne reçoit pas le soutien nécessaire de ses partenaires de l'arrière-garde.

Alors que Mauricio Pochettino a pris les rênes de Manchester United, Neville a appelé le technicien argentin à ne pas se précipiter pour trancher sur l'avenir de Dalot, estimant que l'évaluation de son niveau doit aussi tenir compte du rendement collectif du secteur défensif.

« Je pense que s'il évoluait dans une bonne défense, sa situation serait meilleure, mais sa défense est catastrophique. Son positionnement n'est pas idéal, il peut progresser balle au pied et dans tout ce qu'il apporte, mais je pense qu'il est devenu une cible bien trop facile pour les critiques », a déclaré Neville lors d'un échange avec Mark Goldbridge dans l'émission « Stick to United ».

La légende de Manchester United a ajouté, selon des propos rapportés par le « Daily Mail », qu'il lui arrive d'entendre des amis supporters du club se moquer de Dalot, au point de se demander s'ils voient quelque chose qui lui échappe, avant de dévoiler trois noms qui, selon lui, doivent partir avant le latéral portugais.

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Neville a expliqué qu'il entamerait la reconstruction de la défense en se séparant du Marocain Noussair Mazraoui, de l'Argentin Lisandro Martínez et du Néerlandais Matthijs de Ligt, estimant que le maintien de ces joueurs mérite d'être réexaminé en priorité, bien avant l'avenir de Dalot.

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« Je me débarrasserais de Mazraoui bien avant Dalot, de Martínez aussi, et de De Ligt également. Il a un gros problème parce qu'il ne joue pas au football, et si un joueur est sujet aux blessures et ne joue pas régulièrement, on ne peut pas le préférer à un joueur qui joue chaque semaine. On veut un joueur fiable, qui joue en permanence », a-t-il poursuivi.

Neville a insisté sur le fait que Martínez figurerait sans hésitation sur sa liste des partants, réitérant sa position sur le défenseur argentin, tandis qu'il estime que les blessures à répétition de De Ligt en font un candidat tout désigné au départ lors de la phase de changement à venir.

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La vision de Neville pour reconstruire la défense ne s'est pas limitée aux partants. Il a également évoqué les joueurs que Pochettino devrait, selon lui, conserver, à commencer par Luke Shaw, Harry Maguire et le Français Leny Yoro, aux côtés de Dalot.

Neville estime que Luke Shaw mérite une nouvelle chance sous la direction de Pochettino, d'autant que l'entraîneur connaît parfaitement ses qualités. Il a toutefois souligné que les pépins physiques qui poursuivent le latéral anglais pourraient contraindre le club à recruter un nouveau joueur au poste de latéral gauche.

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« Il conservera Shaw parce qu'il le connaît bien, et il peut peut-être en tirer le meilleur. Mais son problème, ce sont les blessures, donc il devra le gérer avec prudence, et il aura aussi besoin de recruter un latéral gauche », a-t-il déclaré.

Il a également prédit le maintien de Harry Maguire, expliquant que Pochettino pourrait lui faire confiance pour remplir les tâches défensives demandées, tandis qu'il voit en Leny Yoro un joueur doté d'un potentiel à développer, malgré certaines lacunes visibles dans ses performances actuelles.

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Évoquant le défenseur français, Neville a estimé qu'il paraissait frêle et manquait d'équilibre physique dans certaines situations, comparant ses déplacements sur le terrain à ceux du faon Bambi sur la glace. Il a néanmoins insisté sur le fait que le joueur conservait une belle marge de progression à mesure qu'il gagnerait en puissance et en expérience.

Il a souligné que la convocation de Yoro en équipe de France témoignait du potentiel du joueur, même si celui-ci ne s'est pas encore pleinement exprimé à Manchester United, jugeant que le Français devait travailler sa puissance physique et sa stabilité dans les duels.

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Neville a cité l'exemple de Rio Ferdinand, qui s'est développé physiquement après son arrivée à Manchester United, Sir Alex Ferguson ayant auparavant constaté qu'il avait besoin de davantage de puissance. Selon lui, Yoro pourrait suivre la même trajectoire s'il parvient à étoffer son physique.

Neville a conclu sa vision des changements défensifs en affirmant que Pochettino devra recruter au moins trois nouveaux défenseurs s'il veut bâtir une arrière-garde compétitive, tout en conservant Shaw, Maguire, Yoro et Dalot, et en se séparant de Mazraoui, De Ligt et Martínez.

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La position de Neville sur Martínez intervient alors que le défenseur argentin continue d'apparaître avec Manchester United cette saison, malgré les critiques qu'il a adressées à la direction du club dans une interview retentissante le mois dernier, ce qui fait de lui l'un des noms les plus évoqués dans les débats sur l'avenir de la défense mancunienne.