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Le Borussia Dortmund a laissé passer une occasion en or de prendre seul la tête de la Bundesliga et de creuser l'écart sur le Bayern Munich, en s'inclinant à domicile face au Bayer Leverkusen (1-2), dans un match qui bouleverse la course au titre et inflige au Borussia sa première défaite de la saison en Bundesliga.

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Le Signal Iduna Park accueillait dimanche soir l'affiche entre les deux équipes, comptant pour la 11e journée de Bundesliga. Mais Dortmund n'a pas su profiter du faux pas du Bayern Munich, tenu en échec 0-0 par Hambourg samedi. L'écart entre les deux clubs reste donc d'un seul point, les locaux ayant gâché une belle occasion de prendre le large sur le tenant du titre.

Dortmund a parfaitement entamé la rencontre et n'a pas tardé à ouvrir le score : à la 8e minute, Felix Nmecha a mystifié toute la défense de Leverkusen pour inscrire un superbe but, faisant preuve de sang-froid face au gardien Mark Flekken. Cet avantage précoce a enflammé les tribunes.

Ce but n'a toutefois pas suffi à imposer la mainmise des locaux sur la partie. Leverkusen a rapidement retrouvé son équilibre et s'est mis à menacer le but adverse par une série d'occasions dangereuses, profitant des espaces laissés par la défense de Dortmund.

Le gardien suisse Gregor Kobel s'est imposé comme l'un des grands hommes de la première période. Il a brillamment repoussé la tentative de Patrik Schick à la 23e minute, avant d'intervenir de nouveau sur deux frappes dangereuses d'Ibrahim Maza (25e) et d'Alfonso Moreira (31e).

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Malgré la domination offensive des visiteurs pendant de longues séquences, Dortmund a conservé son avance. Ses joueurs ont même cru avoir doublé la mise avant la pause, lorsque Nico Schlotterbeck s'est élevé sur un centre pour placer une tête au fond des filets à la deuxième minute du temps additionnel.

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Mais la joie des locaux a été de courte durée : l'arbitre a annulé le but pour un hors-jeu de Guirassy, qui gênait en outre la vision du gardien Flekken. Le score n'a donc plus bougé jusqu'au coup de sifflet de la mi-temps.

Une blessure préoccupante et de l'inquiétude à Dortmund

Les soucis de Dortmund ne se sont pas limités à la pression offensive exercée par Leverkusen. L'équipe a encaissé un autre coup dur avec la sortie sur blessure du milieu de terrain grec Konstantinos Karetsas à la 39e minute, après un contact avec Facundo Medina.

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Le joueur a quitté la pelouse en se plaignant de douleurs au genou droit, une scène qui a suscité l'inquiétude au sein du groupe, d'autant qu'il avait déjà été absent cette saison en raison d'une blessure aux ligaments et de problèmes circulatoires.

Kobel a lui aussi souffert d'une entorse à la cheville en première période et a dû recevoir des soins, mais il a pu aller au bout de la rencontre, contrairement à son coéquipier grec.

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Leverkusen renverse la situation, Dortmund paie l'addition

Au retour des vestiaires, Dortmund a tenté de contrôler le rythme du match et de limiter le danger adverse. Mais l'équipe a manqué de solidité et laissé de larges espaces aux joueurs de Leverkusen, qui ont continué à construire leurs offensives et à s'approcher de la surface.

Les locaux, eux, semblaient davantage enclins à reculer et à miser sur les contre-attaques, en quête d'un deuxième but qui aurait tué le match. Cette approche n'a pas empêché les visiteurs de maintenir la pression.

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Niko Kovač a cherché à dynamiser le secteur offensif en modifiant le positionnement de ses joueurs, s'appuyant sur la vitesse de Maximilian Beier aux côtés de Silva en attaque, mais Dortmund n'a pas réussi à reprendre l'initiative.

Le tournant du match est survenu à la 69e minute : sur un corner tiré par Aleix García, Patrik Schick s'est élevé avec succès pour catapulter le ballon de la tête au fond des filets, égalisant pour Leverkusen et punissant le recul des locaux.

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Les visiteurs ne se sont pas arrêtés là et ont continué à exploiter la fébrilité de Dortmund, jusqu'à ce qu'Ezequiel Fernández inscrive le deuxième but à la 80e minute. Il a ainsi complètement renversé le score et placé son équipe en tête, au grand dam du public du Signal Iduna Park.

Dortmund a tenté de redresser la barre dans les dernières minutes, sans trouver le chemin du retour. La rencontre s'est achevée sur une défaite douloureuse devant son public, la première du club en Bundesliga cette saison.

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Avec ce résultat, Dortmund (24 points) a gâché le cadeau du Bayern Munich (23 points) en ne profitant pas de son faux pas contre Hambourg. Leverkusen, de son côté, porte son total à 22 points et se rapproche de son adversaire, réduisant l'écart à seulement deux points et relançant la course au titre en Bundesliga.

