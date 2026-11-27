Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où vous risquez de rencontrer des restrictions géographiques ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut alors s’avérer très utile.

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée Regardez le foot partout VPN sûr et ultra rapide Chiffre votre connexion Internet et vous aide à accéder à votre contenu favori. Protégez jusqu’à 10 appareils simultanément Connectez jusqu’à 10 appareils en même temps. Adresse IP dédiée Obtenez votre propre adresse IP unique pour une couche de sécurité supplémentaire.

Procurez-vous un VPN fiable. Choisissez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette).

Choisissez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN situé dans le pays où le match est officiellement diffusé.

France myCANAL Canada Fubo Algérie, Maroc, Vietnam, Tunisie MBC Shahid

Connectez-vous au serveur. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le site du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application officielle de streaming de la chaîne sportive qui détient les droits de diffusion.

Accédez au site web ou ouvrez l’application officielle de streaming de la chaîne sportive qui détient les droits de diffusion. Connectez-vous et trouvez le flux. Créez un compte ou connectez-vous auprès du diffuseur officiel pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

Flexibilité Digitale beIN Sports CONNECT ✅ L'application vous donne un accès instantané et en mobilité aux chaînes beIN SPORTS (1, 2, 3 et le bouquet Max) pour ne rater aucun match du Bayern Munich ou de Dortmund. ✅ Il s'agit d'une offre OTT (Over-The-Top) ; vous n'avez donc besoin d'aucune box internet spécifique, d'aucun opérateur TV ni de décodeur physique pour vous abonner et regarder les matchs. ✅ L'absence d'engagement vous permet de vous abonner uniquement lors des mois décisifs de la saison allemande et de résilier votre contrat en un seul clic pendant la trêve estivale. Prix mensuel à partir de 15,00 € par mois S'abonner à beIN CONNECT

Mayence 05 - Union Berlin : heure du coup d’envoi

Bundesliga - Journée 11 28 nov. 2026 - 09:30 MEWA Arena

Mayence 05 reçoit l’Union Berlin à la MEWA Arena. Ce duel de Bundesliga oppose deux équipes qui ont un besoin urgent de points.

Mayence occupe la 13e place, mais sa forme est préoccupante. Le club a perdu ses cinq derniers matches officiels, dont le plus récent face à Augsbourg (1-3).

L’entraîneur Urs Fischer doit se passer de Silas Katompa Mvumpa et d’Otto Ruoppi. Les matches à domicile contre le Bayern Munich et le Werder Brême ont montré que Mayence pouvait rivaliser, sans toutefois être récompensé.

L’Union Berlin, 17e du classement, est encore plus mal en point. Sous la direction de Mauro Lustrinelli, le club s’est récemment incliné 5-1 sur le terrain du RB Leipzig, après une défaite 2-0 contre Fribourg et un revers 5-0 à Cologne en Coupe d’Allemagne.

Le club berlinois doit aussi composer avec une longue liste d’absents. Cinq joueurs sont blessés, tandis que Zeno Van Den Bosch est suspendu.

Le bilan des précédentes confrontations joue néanmoins en faveur de l’Union : lors de leur dernier duel à Mayence, en mai, les visiteurs l’avaient emporté 3-1.

Voici où suivre le match, quelles chaînes le diffusent et à quelle heure le coup d’envoi sera donné.

L’actualité de la semaine : qu’est-il arrivé à Mayence 05 et à l’Union Berlin ?

Mayence 05 a perdu ses cinq derniers matches officiels, pour un bilan de 0 victoire, 0 nul et 5 défaites. Mayence s’est dernièrement incliné 3-1 contre Augsbourg, après un revers 4-1 à Elversberg. Le club a également été éliminé de la Coupe d’Allemagne par Bochum (0-2). Sur ces cinq rencontres, Mayence a inscrit cinq buts et en a encaissé 14.

L’Union Berlin a obtenu un match nul et subi quatre défaites lors de ses cinq derniers matches. Le club a récemment perdu 5-1 sur le terrain du RB Leipzig, après un revers 2-0 contre Fribourg et une défaite 5-0 à Cologne en Coupe d’Allemagne. Le nul 1-1 contre Cologne en championnat reste son seul match dans lequel il a pris un point. L’Union a marqué deux buts et en a encaissé 15, dont deux lors de sa défaite 2-0 en match amical contre Wolfsburg.

Mayence 05 - Union Berlin : compositions

Mayence 05 - Union Berlin : forme des équipes

Mayence 05 - Union Berlin : bilan des confrontations directes

Mayence 05 - Union Berlin : les classements