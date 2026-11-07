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Manuel Neuer, gardien du Bayern Munich, s’est de nouveau blessé lors du déplacement de Bundesliga sur le terrain du FSV Mayence 05 et a dû être remplacé avant la pause.

À la 40e minute, le FCB a cru encaisser le but de l’égalisation à 1-1 : un coup franc d’Amiri, légèrement dévié par Jonathan Tah puis par Neuer, est parvenu au second poteau, où Jae-sung Lee l’a repris de la tête pour l’envoyer dans le but vide du Bayern. Le but a toutefois été annulé après l’intervention de la VAR et plusieurs minutes de vérification, le Sud-Coréen étant en position de hors-jeu au moment du coup de pied arrêté.

Une décision qui a suscité des protestations, parfois véhémentes, chez les locaux. Un membre de l’encadrement s’est particulièrement emporté sur la ligne de touche et a reçu un carton jaune de l’arbitre Robert Schröder.

Juste après ce but, Neuer a demandé à être soigné et a retiré sa chaussure et sa chaussette du pied droit. Après concertation avec les médecins du FCB, il a été indiqué que le gardien de 40 ans ne pouvait pas continuer. Jonas Urbig l’a remplacé (45e).

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Quels problèmes Manuel Neuer avait-il rencontrés récemment ?

Neuer avait fait son retour mardi dernier seulement, après une longue absence due à une irritation d’un tendon du pied. Lors de la victoire 2-0 à l’extérieur contre l’Atlético de Madrid en Ligue des champions, il avait disputé l’intégralité du match, sans toutefois être souvent sollicité. Après le coup de sifflet final, il avait parlé ouvertement de son absence sur Amazon Prime et expliqué ce qui avait été le pire pour lui : « La douleur. Sans aucun doute », avait-il déclaré.

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Il avait ajouté : « J’ai eu mal en marchant tous les jours. Et quand je me levais le matin, ce matin encore, j’avais de nouveau mal en marchant. » Le FCB n’avait pas officiellement indiqué si l’irritation du tendon concernait le pied touché samedi.

Pour Neuer, c’était la triste fin d’un match record : en jouant à Mayence, il est devenu le joueur le plus âgé à avoir disputé un match de Bundesliga avec le Bayern Munich. Il a dépassé Bernd Dreher dans ce classement.