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Le défenseur du Nashville SC Maxwell Woledzi a officiellement été élu défenseur de l’année 2026 en MLS après une première saison historique aux États-Unis. Le défenseur central ghanéen a joué un rôle majeur dans une défense qui a établi de nouveaux records d’efficacité dans le championnat.

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Une domination historique portée par le roc ghanéen

Le Nashville SC a une nouvelle fois démontré son excellence dans le recrutement de défenseurs en Major League Soccer. Maxwell Woledzi, arrivé dans le Tennessee juste avant la saison 2026, a été désigné défenseur de l’année en MLS. Le joueur de 25 ans s’est distingué au cours d’une saison où Nashville a remporté le Supporters’ Shield avec un total inédit de 77 points. Le Ghanéen est devenu le troisième joueur de l’histoire du club à recevoir cette distinction individuelle, après l’international américain Walker Zimmerman, sacré deux années de suite en 2020 et 2021.

L’impact de Woledzi a été immédiat et considérable. Titulaire lors de 33 des 34 matches de saison régulière, il a passé 2 981 minutes sur le terrain. Sa présence a aidé Nashville à établir un nouveau record du plus faible nombre de buts encaissés en MLS sur une saison de 34 matches, avec seulement 25 buts concédés. Le club a également égalé le record de matches sans encaisser de but sur une saison, avec 17. Cette domination s’est reflétée dans les votes : les trois finalistes étaient des joueurs de Nashville, Jeisson Palacios et Andy Najar terminant respectivement deuxième et troisième derrière leur coéquipier.

Le directeur général Mike Jacobs a salué sans tarder l’influence de la nouvelle recrue, sur le terrain comme en dehors. « Maxwell a joué un rôle absolument essentiel au cœur de notre défense sur le terrain, ainsi que dans notre vestiaire », a expliqué Jacobs dans un communiqué publié par MLS Communications. « C’est un jeune homme formidable et je ne pourrais pas être plus heureux pour lui. »

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Des statistiques remarquables et des contributions décisives

Les chiffres de la saison qui a valu cette récompense à Woledzi sont impressionnants, d’autant plus pour un joueur qui découvrait un nouveau championnat. Il a réalisé plus de dégagements que tout autre joueur de Nashville, avec 44, et a fait circuler le ballon en réussissant 2 100 passes. Plus remarquable encore, il a été le seul joueur de toute la MLS à terminer la saison 2026 avec une précision d’au moins 94 % tout en ayant tenté plus de 2 000 passes. Son efficacité dans les airs s’est également illustrée : troisième de son équipe avec 80 duels aériens remportés, il a imposé une présence physique que peu d’attaquants de MLS ont réussi à surmonter.

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Au-delà de ses tâches défensives, l’ancien joueur de Fredrikstad FK a montré qu’il savait marquer des buts décisifs. Ses deux réalisations en championnat cette saison ont donné la victoire à son équipe, dont un but spectaculaire inscrit dans le temps additionnel contre le Red Bull New York en août. Sa polyvalence s’est aussi manifestée lors d’une rare entrée en jeu face à D.C. United en mai, lorsqu’il a délivré une passe décisive qui a permis d’arracher le nul. L’entraîneur B.J. Callaghan a souligné que le travail du défenseur avait tiré tout le groupe vers le haut depuis son arrivée. « Maxwell est extrêmement fier de défendre et l’énergie qu’il apporte au groupe est contagieuse », a déclaré Callaghan. « Nous voulons être une équipe difficile à affronter, et il nous a aidés à établir ce niveau d’exigence. Son impact va au-delà de ses propres performances grâce à sa capacité à rendre meilleurs tous ceux qui l’entourent. »

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De la Norvège à la consécration en MLS

L’ascension de Woledzi jusqu’au sommet du football américain fait suite à un passage réussi en Europe. Avant de rejoindre Nashville, il était un élément clé de l’Eliteserien norvégienne. Il a connu une année 2024 riche en succès avec Fredrikstad FK, remportant la Coupe de Norvège et obtenant une place dans l’équipe-type du championnat. Sa progression s’est poursuivie en 2025, lorsqu’il a été élu joueur de l’année de Fredrikstad FK. Ce parcours l’a manifestement préparé aux exigences de la saison régulière de MLS et à la pression de la course au Supporters’ Shield.

Le défenseur central ghanéen rejoint également un cercle restreint de joueurs africains distingués par la MLS. Il est le deuxième joueur africain à remporter le titre de défenseur de l’année, après Steven Moreira en 2024.

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Engagement philanthropique et cap sur les playoffs

Devenu une vedette à Nashville, Woledzi reste profondément attaché à ses racines à Nima, au Ghana. En 2018, il a créé la Maxwell Woledzi Foundation et lancé The Hijab Project.

Ses distinctions individuelles désormais acquises, Woledzi se tourne vers les playoffs. Le Nashville SC entamera sa quête de la Coupe MLS au GEODIS Park le 22 novembre. Il affrontera soit Orlando City SC, soit le FC Cincinnati en demi-finale de la Conférence Est.